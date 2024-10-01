Сенсація: Юлія Стародубцева вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Пекіні

Юлія Стародубцева. Фото: j48tennis.net

Українська тенісистка Юлія Стародубцева продовжує творити сенсації на престижному турнірі серії WTA 1000 у Пекіні. Спортсменка потрапила на турнір через кваліфікацію і вже дісталася чвертьфіналу в основній сітці.

Цього разу українка знищила представницю Росії Ганну Калінську, яка є 14 ракеткою світу, повідомив портал Новини.LIVE.

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Стародубцева вперше зустрілася з Калінською та вважалася великим андердогом. Однак рівний бій був лише в першому сеті.

Матч тривав одну годину 36 хвилин, протягом яких українка подала один ейс, припустилася двох подвійних помилок і реалізувала п'ять із восьми брейків.

Калінська ейсів не робила, припустилася шести подвійних помилок і використала один з п'яти брейк-пойнтів.

Українка, яка стартувала з кваліфікації, виграла у Пекіні шість матчів.

В основній частині турніру 115-та ракетка у світі обіграла 69-ту Лауру Зігемунд із Німеччини, 37-му Катерину Синякову з Чехії, 47-му Еліну Аванесян із Вірменії.

Для Стародубцевої цей турнір у Пекіні вже став найкращим виступом у кар'єрі.

У чвертьфіналі Стародубцева зіграє з переможцем матчу між колишнім лідером рейтингу WTA Наомі Осакою з Японії та шостою ракеткою світу Корі Гауфф із США.

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