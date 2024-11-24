Александр Захожий проиграл Ходжаю: первое поражение в карьере

Александр Захожий и Лабинот Ходжай. Фото: instagram.com/zakhozhiy_alexandr/

В Германии прошло боксерское шоу с участием украинского супертяжеловеса Александра Захожего. Соперником фаворита на коротком уведомлении стал боксер из Косово Лабинот Ходжай.

В этом поединке Захожий защищал титул чемпиона EBU, передает портал Новини.LIVE.

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Первое поражение Захожего

Украинский боксер начал испытывать проблемы в начале поединка, когда оказалось, что оппонент слишком низкий и неудобный.

Несмотря на неудобность Ходжая украинец левым хуком отправил косовара в тяжелый нокдаун. Лабинот поднялся на ноги и затем оверхэндом потряс украинца.

Начиная с третьего раунда Ходжай за счет скорости и темпа начал доминировать. Захожий отступал, работал грязно, и нарушал правила.

В шестом раунде Захожий пропустил много ударов и в последующих раундах был близок к досрочному поражению.

В десятом раунде Захожий нахватался ударов и оказался в нокдауне.

После финального гонга судьи отдали победу Ходжаю со счетом: 116-110, 115-111 и 116-110.

Отметим, что 31-летний Лабинот согласился на бой за пять дней до его начала. Ходжай выиграл свой 20-й бой, при 16 досрочных. У него не было поражений, но один раз он завершил бой ничьей.

Для Захожего это первое поражение в карьере. Также у него 19 побед и 15 нокаутом.

Напомним, ранее стало известно, сколько заработают Александр Усик и Тайсон Фьюри за реванш.

Также стало известно, сколько будут стоить платные трансляции на реванш Усика и Фьюри.