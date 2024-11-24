Александр Захожий проиграл Ходжаю: первое поражение в карьере

Украинский боксер супертяжелого веса впервые проиграл
В Германии прошло боксерское шоу с участием украинского супертяжеловеса Александра Захожего. Соперником фаворита на коротком уведомлении стал боксер из Косово Лабинот Ходжай.
В этом поединке Захожий защищал титул чемпиона EBU, передает портал Новини.LIVE.
Первое поражение Захожего
Украинский боксер начал испытывать проблемы в начале поединка, когда оказалось, что оппонент слишком низкий и неудобный.
Несмотря на неудобность Ходжая украинец левым хуком отправил косовара в тяжелый нокдаун. Лабинот поднялся на ноги и затем оверхэндом потряс украинца.
Начиная с третьего раунда Ходжай за счет скорости и темпа начал доминировать. Захожий отступал, работал грязно, и нарушал правила.
В шестом раунде Захожий пропустил много ударов и в последующих раундах был близок к досрочному поражению.
В десятом раунде Захожий нахватался ударов и оказался в нокдауне.
После финального гонга судьи отдали победу Ходжаю со счетом: 116-110, 115-111 и 116-110.
Отметим, что 31-летний Лабинот согласился на бой за пять дней до его начала. Ходжай выиграл свой 20-й бой, при 16 досрочных. У него не было поражений, но один раз он завершил бой ничьей.
Для Захожего это первое поражение в карьере. Также у него 19 побед и 15 нокаутом.
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