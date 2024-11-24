Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украинский боксер супертяжелого веса впервые проиграл arrow

Украинский боксер супертяжелого веса впервые проиграл

24 ноября 2024 01:45
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Александр Захожий проиграл Ходжаю: первое поражение в карьере
Александр Захожий и Лабинот Ходжай. Фото: instagram.com/zakhozhiy_alexandr/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Германии прошло боксерское шоу с участием украинского супертяжеловеса Александра Захожего. Соперником фаворита на коротком уведомлении стал боксер из Косово Лабинот Ходжай.

В этом поединке Захожий защищал титул чемпиона EBU, передает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Первое поражение Захожего

Украинский боксер начал испытывать проблемы в начале поединка, когда оказалось, что оппонент слишком низкий и неудобный.

Несмотря на неудобность Ходжая украинец левым хуком отправил косовара в тяжелый нокдаун. Лабинот поднялся на ноги и затем оверхэндом потряс украинца.

Начиная с третьего раунда Ходжай за счет скорости и темпа начал доминировать. Захожий отступал, работал грязно, и нарушал правила.

В шестом раунде Захожий пропустил много ударов и в последующих раундах был близок к досрочному поражению.

В десятом раунде Захожий нахватался ударов и оказался в нокдауне.

После финального гонга судьи отдали победу Ходжаю со счетом: 116-110, 115-111 и 116-110.

Отметим, что 31-летний Лабинот согласился на бой за пять дней до его начала. Ходжай выиграл свой 20-й бой, при 16 досрочных. У него не было поражений, но один раз он завершил бой ничьей.

Для Захожего это первое поражение в карьере. Также у него 19 побед и 15 нокаутом.

Напомним, ранее стало известно, сколько заработают Александр Усик и Тайсон Фьюри за реванш.

Также стало известно, сколько будут стоить платные трансляции на реванш Усика и Фьюри.

бокс супертяжелый вес профессиональный бокс украинские боксеры Александр Захожий

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:45 Украинский боксер супертяжелого веса впервые проиграл

01:32 Свидетель Иеговы отказался мобилизоваться — что решил суд

01:30 Отсрочки "сгорят" уже в феврале 2025 года — решение Кабмина

00:41 Украина имеет богатства на триллионы — сенатор Грэм о переговорах

00:30 Есть наказание — вправе ли ТЦК требовать дать телефон на проверку

23 ноября 2024

23:59 Союзник Трампа выступил против мирных переговоров с РФ

23:59 Есть три пункта для победы над РФ — Подоляк конкретно их очертил

23:57 Испанский специалист назвал стоимость Судакова

23:40 Мужчина избивал и выгонял из дома родную мать — что решил суд

23:32 В ЦПД опровергли фейк о бегстве иностранных послов из Украины

01:45 Украинский боксер супертяжелого веса впервые проиграл

01:32 Свидетель Иеговы отказался мобилизоваться — что решил суд

01:30 Отсрочки "сгорят" уже в феврале 2025 года — решение Кабмина

00:41 Украина имеет богатства на триллионы — сенатор Грэм о переговорах

00:30 Есть наказание — вправе ли ТЦК требовать дать телефон на проверку

23 ноября 2024

23:59 Союзник Трампа выступил против мирных переговоров с РФ

23:59 Есть три пункта для победы над РФ — Подоляк конкретно их очертил

23:57 Испанский специалист назвал стоимость Судакова

23:40 Мужчина избивал и выгонял из дома родную мать — что решил суд

23:32 В ЦПД опровергли фейк о бегстве иностранных послов из Украины

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК