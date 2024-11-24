Олександр Захожий програв Ходжаю: перша поразка в кар'єрі

Олександр Захожий та Лабінот Ходжай. Фото: instagram.com/zakhozhiy_alexandr/

У Німеччині пройшло боксерське шоу за участю українського суперважковаговика Олександра Захожого. Суперником фаворита на короткому повідомленні став боксер із Косово Лабінот Ходжай.

У цьому поєдинку Захожий захищав титул чемпіона EBU, повідомляє Новини.LIVE.

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Перша поразка Захожого

Український боксер почав відчувати проблеми на початку поєдинку, коли виявилося, що опонент надто низький та незручний.

Попри незручність Ходжая, українець лівим хуком відправив косовара у важкий нокдаун. Лабінот піднявся на ноги і потім оверхендом потряс українця.

Починаючи з третього раунду, Ходжай за рахунок швидкості та темпу почав домінувати. Захожий відступав, працював брудно і порушував правила.

У шостому раунді Захожий пропустив багато ударів і в наступних раундах був близьким до дострокової поразки.

У десятому раунді Захожий пропустив багато ударів і опинився у нокдауні.

Після фінального гонга судді віддали перемогу Ходжаю з рахунком: 116-110, 115-111 та 116-110.

Зазначимо, що 31-річний Лабінот погодився на бій за п'ять днів до його початку. Ходжай виграв свій 20-й поєдинок, при 16 дострокових. У нього не було поразок, але одного разу він завершив бій нічиєю.

Для Захожого це перша поразка у кар'єрі. Також у нього 19 перемог та 15 нокаутом.

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