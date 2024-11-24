Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Український боксер суперважкої ваги вперше програв arrow

Український боксер суперважкої ваги вперше програв

24 листопада 2024 01:45
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Олександр Захожий програв Ходжаю: перша поразка в кар'єрі
Олександр Захожий та Лабінот Ходжай. Фото: instagram.com/zakhozhiy_alexandr/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У Німеччині пройшло боксерське шоу за участю українського суперважковаговика Олександра Захожого. Суперником фаворита на короткому повідомленні став боксер із Косово Лабінот Ходжай.

У цьому поєдинку Захожий захищав титул чемпіона EBU, повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Перша поразка Захожого

Український боксер почав відчувати проблеми на початку поєдинку, коли виявилося, що опонент надто низький та незручний.

Попри незручність Ходжая, українець лівим хуком відправив косовара у важкий нокдаун. Лабінот піднявся на ноги і потім оверхендом потряс українця.

Починаючи з третього раунду, Ходжай за рахунок швидкості та темпу почав домінувати. Захожий відступав, працював брудно і порушував правила.

У шостому раунді Захожий пропустив багато ударів і в наступних раундах був близьким до дострокової поразки.

У десятому раунді Захожий пропустив багато ударів і опинився у нокдауні.

Після фінального гонга судді віддали перемогу Ходжаю з рахунком: 116-110, 115-111 та 116-110.

Зазначимо, що 31-річний Лабінот погодився на бій за п'ять днів до його початку. Ходжай виграв свій 20-й поєдинок, при 16 дострокових. У нього не було поразок, але одного разу він завершив бій нічиєю.

Для Захожого це перша поразка у кар'єрі. Також у нього 19 перемог та 15 нокаутом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки зароблять Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі за реванш.

Також стало відомо, скільки коштуватимуть платні трансляції на реванш Усика та Ф'юрі.

бокс суперважка вага професійний бокс українські боксери Олександр Захожий

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:45 Український боксер суперважкої ваги вперше програв

01:32 Свідок Єгови відмовився мобілізуватись — суд виніс вирок

01:30 Відстрочки "згорять" вже у лютому 2025 року — рішення Кабміну

00:41 Україна має багатств на трильйони — сенатор Грем про мирну угоду

00:30 Є покарання — чи має право ТЦК вимагати дати телефон на перевірку

23 листопада 2024

23:59 Союзник Трампа виступив проти мирних переговорів з РФ

23:59 Є три пункти для перемоги над РФ — Подоляк конкретно їх окреслив

23:57 Іспанський фахівець назвав вартість Судакова

23:40 Чоловік бив та виганяв з дому рідну матір — що вирішив суд

23:32 В ЦПД спростували фейк про втечу іноземних послів з України

01:45 Український боксер суперважкої ваги вперше програв

01:32 Свідок Єгови відмовився мобілізуватись — суд виніс вирок

01:30 Відстрочки "згорять" вже у лютому 2025 року — рішення Кабміну

00:41 Україна має багатств на трильйони — сенатор Грем про мирну угоду

00:30 Є покарання — чи має право ТЦК вимагати дати телефон на перевірку

23 листопада 2024

23:59 Союзник Трампа виступив проти мирних переговорів з РФ

23:59 Є три пункти для перемоги над РФ — Подоляк конкретно їх окреслив

23:57 Іспанський фахівець назвав вартість Судакова

23:40 Чоловік бив та виганяв з дому рідну матір — що вирішив суд

23:32 В ЦПД спростували фейк про втечу іноземних послів з України

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК