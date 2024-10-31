Молодой украинский футболист перешел в итальянскую Сампдорию

Болельщики "Сампдории" во время матча. Фото: instagram.com/sampdoria/

Еще один украинский футболист будет выступать в чемпионате Италии. Это молодой полузащитник Максим Иванов.

Воспитанник киевского футбола будет выступать за "Сампдорию", сообщает Football Scouting.

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Максим Иванов выступает на позиции вингера. Он начинал свой спортивный путь в Киевской области, после чего поступил в академию "Колоса". После начала полномасштабного вторжения россиян в Украину семья молодого игрока переехала в Италию.

Максим Иванов после перехода в "Сампдорию". Фото: instagram.com/sampdoria/

Контракт с известным клубом

Кумиром Максима Иванова является полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик. Юный украинский футболист несколько недель провел в итальянской "Сампдории", после чего подписал контракт с итальянским клубом. Вингеру 15 лет, он будет выступать в составе команды для шестнадцатилетних футболистов.

В Италии отметили высокую скорость игрока. При это речь идет и о рывке футболиста, и о беге на дистанции. Украинец умеет действовать в прессинге и поддерживать атаки, хотя ему пока не хватает навыков игры в обороне.

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