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Український футболіст підписав контракт із італійським клубом

31 жовтня 2024 18:02
Станіслав Костюк - Редактор
Молодий український футболіст перейшов до італійської Сампдорії
Вболівальники "Сампдорії" під час матчу. Фото: instagram.com/sampdoria/
Станіслав Костюк - Редактор

Ще один український футболіст виступатиме у чемпіонаті Італії. Це молодий півзахисник Максим Іванов.

Вихованець київського футболу виступатиме за "Сампдорію", повідомляє Football Scouting.

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Максим Іванов виступає на позиції вінгера. Він розпочинав свій спортивний шлях у Київській області, після чого вступив до академії "Колоса". Після початку повномасштабного вторгнення росіян до України сім'я молодого гравця переїхала до Італії.

Максим Іванов
Максим Іванов після переходу до "Сампдорії". Фото: instagram.com/sampdoria/

Контракт із відомим клубом

Кумиром Максима Іванова є півзахисник лондонського "Челсі" Михайло Мудрик. Юний український футболіст декілька тижнів провів в італійській "Сампдорії", після чого підписав контракт з італійським клубом. Вінгеру 15 років, він виступатиме у складі команди для шістнадцятирічних футболістів.

В Італії відзначили високу швидкість гравця. При цьому йдеться і про ривок футболіста, і про біг на дистанції. Українець вміє діяти у пресингу та підтримувати атаки, хоча йому поки що не вистачає навичок гри в обороні.

Нагадаємо, форвард київського "Динамо" Владислав Ванат також може перейти до однієї з італійських команд.

Головному тренеру донецького "Шахтаря" Маріно Пушичу може загрожувати відставка, якщо він не покращить результати команди.

Хосеп Гвардіола назвав причину, через яку запросив до "Манчестер Сіті" колишнього наставника "Манчестер Юнайтед".

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