Молодий український футболіст перейшов до італійської Сампдорії

Вболівальники "Сампдорії" під час матчу. Фото: instagram.com/sampdoria/

Ще один український футболіст виступатиме у чемпіонаті Італії. Це молодий півзахисник Максим Іванов.

Вихованець київського футболу виступатиме за "Сампдорію", повідомляє Football Scouting.

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Максим Іванов виступає на позиції вінгера. Він розпочинав свій спортивний шлях у Київській області, після чого вступив до академії "Колоса". Після початку повномасштабного вторгнення росіян до України сім'я молодого гравця переїхала до Італії.

Максим Іванов після переходу до "Сампдорії". Фото: instagram.com/sampdoria/

Контракт із відомим клубом

Кумиром Максима Іванова є півзахисник лондонського "Челсі" Михайло Мудрик. Юний український футболіст декілька тижнів провів в італійській "Сампдорії", після чого підписав контракт з італійським клубом. Вінгеру 15 років, він виступатиме у складі команди для шістнадцятирічних футболістів.

В Італії відзначили високу швидкість гравця. При цьому йдеться і про ривок футболіста, і про біг на дистанції. Українець вміє діяти у пресингу та підтримувати атаки, хоча йому поки що не вистачає навичок гри в обороні.

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