Главная Спорт Украинский футбольный судья умер при неясных обстоятельствах

Украинский футбольный судья умер при неясных обстоятельствах

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 14:01
Экс-судья УПЛ Кутаков скончался при неизвестных обстоятельствах
Андрей Кутаков (слева) и Тарас Степаненко. Фото: instagram.com/andrei_kutakov/

В Броварах сообщили о смерти бывшего арбитра Украинской Премьер-лиги Андрея Кутакова. Ему было 47 лет.

Он оставался активным участником футбольной жизни региона, работал тренером и воспитывал новое поколение игроков, сообщила в Facebook ДЮСШ управления образования и науки Броварского городского совета.

Читайте также:

Андрей Кутаков много лет обслуживал матчи чемпионата Украины разных уровней, начиная с низших дивизионов и вплоть до элиты. Его работа в роли арбитра всегда вызывала интерес и внимание, а в дальнейшем он сосредоточился на детско-юношеском футболе. 

Андрей Кутаков
Украинский судья Андрей Кутаков. Фото: instagram.com/andrei_kutakov/

На тренерской должности Андрей активно развивал молодежь, поддерживал инициативы для укрепления местного спорта и общества. Его коллеги и воспитанники отмечали преданность делу и энтузиазм, с которым он подходил к каждой тренировке.

Семья футбольных арбитров

Андрей работал вместе с братом Дмитрием, также арбитром профессионального уровня. Они обслуживали поединки Украинской Премьер-лиги, но позже их пути разошлись: Дмитрий был дисквалифицирован, а Андрей окончательно переключился на тренерскую работу и развитие детских команд.

Причины смерти Андрея Кутакова не уточняются. В спортивной среде его будут помнить как энергичного, искреннего и увлеченного футболом человека, который посвятил всю жизнь развитию украинского спорта. 

Напомним, в "Динамо" объяснили причины отказа от продажи хавбека Владимира Бражко, которым интересуются за границей. 

Мы подробно объяснили, кто такой российский голкипер Матвей Сафонов, с которым в одном команде выступает Илья Забарный. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
