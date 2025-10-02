Экс-судья УПЛ Кутаков скончался при неизвестных обстоятельствах

Украинский футбольный судья умер при неясных обстоятельствах
В Броварах сообщили о смерти бывшего арбитра Украинской Премьер-лиги Андрея Кутакова. Ему было 47 лет.
Он оставался активным участником футбольной жизни региона, работал тренером и воспитывал новое поколение игроков, сообщила в Facebook ДЮСШ управления образования и науки Броварского городского совета.
Андрей Кутаков много лет обслуживал матчи чемпионата Украины разных уровней, начиная с низших дивизионов и вплоть до элиты. Его работа в роли арбитра всегда вызывала интерес и внимание, а в дальнейшем он сосредоточился на детско-юношеском футболе.
На тренерской должности Андрей активно развивал молодежь, поддерживал инициативы для укрепления местного спорта и общества. Его коллеги и воспитанники отмечали преданность делу и энтузиазм, с которым он подходил к каждой тренировке.
Семья футбольных арбитров
Андрей работал вместе с братом Дмитрием, также арбитром профессионального уровня. Они обслуживали поединки Украинской Премьер-лиги, но позже их пути разошлись: Дмитрий был дисквалифицирован, а Андрей окончательно переключился на тренерскую работу и развитие детских команд.
Причины смерти Андрея Кутакова не уточняются. В спортивной среде его будут помнить как энергичного, искреннего и увлеченного футболом человека, который посвятил всю жизнь развитию украинского спорта.
Напомним, в "Динамо" объяснили причины отказа от продажи хавбека Владимира Бражко, которым интересуются за границей.
Мы подробно объяснили, кто такой российский голкипер Матвей Сафонов, с которым в одном команде выступает Илья Забарный.
Читайте Новини.LIVE!