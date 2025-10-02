Відео
Український футбольний суддя помер за незрозумілих обставин

Український футбольний суддя помер за незрозумілих обставин

Дата публікації: 2 жовтня 2025 14:01
Екссуддя УПЛ Кутаков помер за невідомих обставин
Андрій Кутаков (ліворуч) і Тарас Степаненко. Фото: instagram.com/andrei_kutakov/

У Броварах повідомили про смерть колишнього арбітра Української Прем'єр-ліги Андрія Кутакова. Йому було 47 років.

Він залишався активним учасником футбольного життя регіону, працював тренером і виховував нове покоління гравців, повідомила у Facebook ДЮСШ управління освіти та науки Броварської міської ради.

Читайте також:

Андрій Кутаков багато років обслуговував матчі чемпіонату України різних рівнів, починаючи з нижчих дивізіонів і аж до еліти. Його робота в ролі арбітра завжди викликала інтерес та увагу, а надалі він зосередився на дитячо-юнацькому футболі.

Андрей Кутаков
Український суддя Андрій Кутаков. Фото: instagram.com/andrei_kutakov/

На тренерській посаді Андрій активно розвивав молодь, підтримував ініціативи задля зміцнення місцевого спорту та громади. Його колеги та вихованці відзначали відданість справі та ентузіазм, з яким він підходив до кожного тренування.

Сім'я футбольних арбітрів

Андрій працював разом із братом Дмитром, також арбітром професійного рівня. Вони обслуговували поєдинки Української Прем'єр-ліги, але пізніше їхні шляхи розійшлися: Дмитра дискваліфікували, а Андрій остаточно переключився на тренерську роботу та розвиток дитячих команд.

Причини смерті Андрія Кутакова не уточнюються. У спортивному середовищі його пам'ятатимуть як енергійну, щиру та захоплену футболом людину, яка присвятила все життя розвитку українського спорту.

Нагадаємо, у "Динамо" пояснили причини відмови від продажу хавбека Володимира Бражка, яким цікавляться за кордоном.

Ми детально пояснили, хто такий російський голкіпер Матвій Сафонов, з яким в одній команді виступає Ілля Забарний.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
