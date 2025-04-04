Сын Ромарио будет играть в Украине — что известно

Подписание контракта с Ромариньо. Фото: instagram.com/fc.ucsa

В Украине продолжается не только футбольный сезон, но и кадровая комплектация команд. При этом, интересные трансферы происходят не только в УПЛ.

Команда Первой лиги ЮКСА подписала контракт с нападающим Ромариньо, сообщает пресс-служба клуба.

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Он является одним из семи детей бывшего игрока сборной Бразилии Ромарио. Срок контракта не разглашается.

Что известно о Ромариньо

Ему 31 год. ЮКСА станет для бразильца 16-м клубом в карьере. Ранее Ромариньо играл в бразильской Серии А и низших дивизионах чемпионата.

Последним клубом игрока был ФК "Америка" из Рио-де-Жанейро.

ЮКСА сейчас занимает седьмую позицию в чемпионской группе Первой лиги. Ее отставание от зоны переходных матчей составляет три очка.

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