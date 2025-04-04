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Український клуб підписав сина легенди збірної Бразилії

4 квітня 2025 12:45
Максим Коваленко - Редактор
Син Ромаріо гратиме в Україні — що відомо
Підписання контракту з Ромаріньйо. Фото: instagram.com/fc.ucsa
Максим Коваленко - Редактор

В Україні триває не тільки футбольний сезон, але й кадрова комплектація команд. При цьому, цікаві трансфери відбуваються не тільки в УПЛ. 

Команда Першої ліги ЮКСА підписала контракт з нападником Ромаріньйо, повідомляє пресслужба клубу

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Він є одним із семи дітей колишнього гравця збірної Бразилії Ромаріо. Термін контракту не розголошується. 

Що відомо про Ромаріньйо

Йому 31 рік. ЮКСА стане для бразильця 16-м клубом у кар'єрі. Раніше Ромаріньйо грав у бразильській Серії А та нижчих дивізіонах чемпіонату.

Останнім клубом гравця був ФК "Америка" з Ріо-де-Жанейро. 

ЮКСА зараз займає сьому позицію у чемпіонській групі Першої ліги. Її відставання від зони перехідних матчів складає три очки.

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