Син Ромаріо гратиме в Україні — що відомо

Підписання контракту з Ромаріньйо. Фото: instagram.com/fc.ucsa

В Україні триває не тільки футбольний сезон, але й кадрова комплектація команд. При цьому, цікаві трансфери відбуваються не тільки в УПЛ.

Команда Першої ліги ЮКСА підписала контракт з нападником Ромаріньйо, повідомляє пресслужба клубу.

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Що відомо про Ромаріньйо

Йому 31 рік. ЮКСА стане для бразильця 16-м клубом у кар'єрі. Раніше Ромаріньйо грав у бразильській Серії А та нижчих дивізіонах чемпіонату.

Останнім клубом гравця був ФК "Америка" з Ріо-де-Жанейро.

ЮКСА зараз займає сьому позицію у чемпіонській групі Першої ліги. Її відставання від зони перехідних матчів складає три очки.

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