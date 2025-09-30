Украинец Волошин отразил пенальти и принес победу Реалу в Юношеской лиге УЕФА

Илья Волошин. Фото: instagram.com/illia33_v

В Юношеской лиге УЕФА мадридский "Реал" сыграл против местного "Кайрата". В составе испанцев дебютировал в турнире украинский голкипер Илья Волошин.

Во втором туре Волошин отразил пенальти, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Украинец принес победу "Реалу"

"Реал" быстро забил два мяча, но на 23-й минуте в их ворота били пенальти, который отразил Волошин.

В этой игре с "Кайратом" Волошин все же пропустил один мяч, но "Реал" уверенно победил со счетом 4:1.

Для Волошина это был второй матч за этот состав. Он дебютировал 27 сентября в чемпионате Испании против "Юниостас де Саламанки" (2:1), заменив основного вратаря Хави Наварро.

В первом туре Юношеской лиги УЕФА "Реал" обыграл "Марсель" со счетом 3:2. Сейчас у команды шесть очков в двух турах и они среди лидеров турнира.

Волошин, который является уроженцем Самара, Днепропетровской области, в 2022 году перебрался в Испанию, где был в командах низших лиг, а в 2024-м перешел в "Реал".

Напомним, российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов имеет проблемы в команде.

Ранее мы рассказали о малоизвестных фактах из жизни Андрея Шевченко.

Александра Шовковского вскоре могут убрать из киевского "Динамо".