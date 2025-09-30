Українець Волошин відбив пенальті та приніс перемогу Реалу в Юнацькій лізі УЄФА

Ілля Волошин. Фото: instagram.com/illia33_v

В Юнацькій лізі УЄФА мадридський "Реал" зіграв проти місцевого "Кайрата". У складі іспанців дебютував у турнірі український голкіпер Ілля Волошин.

В другому турі Волошин відбив пенальті, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Українець приніс перемогу "Реалу"

"Реал" швидко забив два м'ячі, але на 23-й хвилині у їх ворота били пенальті, який відбив Волошин.

В цій грі з "Кайратом" Волошин все ж пропустив один м'яч, але "Реал" впевнено переміг з рахунком 4:1.

Для Волошина це був другий матч за цей склад. Він дебютував 27 вересня в чемпіонаті Іспанії проти "Юніостас де Саламанки" (2:1), замінивши основного воротаря Хаві Наварро.

У першому турі Юнацької ліги УЄФА "Реал" обіграв "Марсель" з рахунком 3:2. Наразі у команди шість очок в двух турах і вони серед лідерів турніру.

Волошин, який є уродженцем Самара, Дніпропетровської області, у 2022 році перебрався в Іспанію, де був в командах нижчих ліг, а в 2024-му перейшов у "Реал".

Нагадаємо, російський воротар "ПСЖ" Матвій Сафонов має проблеми в команді.

Раніше ми розповіли про маловідомі факти із життя Андрія Шевченка.

Олександра Шовковського невдовзі можуть прибрати з київського "Динамо".