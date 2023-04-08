Украинцы в НБА — Михайлюк снова зажигает, Лень не помог Сакраменто

Михайлюк продолжает феерить в НБА Фото: Google

В ночь на субботу, восьмого апреля, прошли очередные матчи регулярного чемпионата НБА. Команды украинцев Святослава Михайлюка и Алексея Леня показали не самые лучшие результаты.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Бенефис Михайлюка

"Шарлотт" Михайлюка встречался с "Хьюстоном" и потерпел поражение со счетом 109:112. Несмотря на это, уроженец Черкасс стал самым результативным игроком "шершней" в этом поединке. Украинец провел на площадке 31 минуту и семь секунд. За это время ему удалось заработать 25 очков, отдать пять передач, выполнить столько же подборов и совершить один перехват при трех фолах и пяти потерях.

Стоит отметить, что воспитаннику "Черкасских мавп" не хватило одного пункта, чтобы повторить собственный рекорд результативности в лиге.

Поражение Леня

Алексей Лень начал встречу "Сакраменто" и "Голден Стейт" в стартовом составе. К сожалению, "короли" уступили — 97:119. Украинец сыграл 16 минут 27 секунд, на протяжении которых набрал пять очков, сделал шесть подборов, две передачи и осуществил один блок-шот при двух потерях и двух фолах.

Напомним, лидер сборной Украины Александр Зинченко упомянул детали перехода из "Манчестер Сити" в лондонский "Арсенал". Он назвал причину, по которой остался в английской Премьер-лиге.

Капитан сборной Англии и лондонского "Тоттенгема" Харри Кейн летом 2023 года перейдет в другой клуб. В его услугах заинтересована мюнхенская "Бавария".