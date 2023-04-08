Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Украинцы в НБА: Михайлюк снова зажигает, Лень не помог "Сакраменто" arrow

Украинцы в НБА: Михайлюк снова зажигает, Лень не помог "Сакраменто"

8 апреля 2023 11:11
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Украинцы в НБА — Михайлюк снова зажигает, Лень не помог Сакраменто
Михайлюк продолжает феерить в НБА Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

В ночь на субботу, восьмого апреля, прошли очередные матчи регулярного чемпионата НБА. Команды украинцев Святослава Михайлюка и Алексея Леня показали не самые лучшие результаты.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Бенефис Михайлюка

"Шарлотт" Михайлюка встречался с "Хьюстоном" и потерпел поражение со счетом 109:112. Несмотря на это, уроженец Черкасс стал самым результативным игроком "шершней" в этом поединке. Украинец провел на площадке 31 минуту и семь секунд. За это время ему удалось заработать 25 очков, отдать пять передач, выполнить столько же подборов и совершить один перехват при трех фолах и пяти потерях.

Стоит отметить, что воспитаннику "Черкасских мавп" не хватило одного пункта, чтобы повторить собственный рекорд результативности в лиге.

 

Поражение Леня

Алексей Лень начал встречу "Сакраменто" и "Голден Стейт" в стартовом составе. К сожалению, "короли" уступили — 97:119. Украинец сыграл 16 минут 27 секунд, на протяжении которых набрал пять очков, сделал шесть подборов, две передачи и осуществил один блок-шот при двух потерях и двух фолах.

Напомним, лидер сборной Украины Александр Зинченко упомянул детали перехода из "Манчестер Сити" в лондонский "Арсенал". Он назвал причину, по которой остался в английской Премьер-лиге.

Капитан сборной Англии и лондонского "Тоттенгема" Харри Кейн летом 2023 года перейдет в другой клуб. В его услугах заинтересована мюнхенская "Бавария".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB