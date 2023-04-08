Українці в НБА — Михайлюк знову запалює, Лень не допоміг Сакраменто

Михайлюк продовжує феєрити в НБА Фото: Google

У ніч на суботу, восьмого квітня, відбулись чергові матчі регулярного чемпіонату НБА. Команди українців Святослава Михайлюка та Олексія Леня показали не найкращі результати.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Бенефіс Михайлюка

"Шарлотт" Михайлюка зустрічався з "Г'юстоном" і зазнав поразки з рахунком 109:112. Попри це, уродженець Черкас став найрезультативнішим гравцем "шершнів" у цьому поєдинку. Українець провів на майданчику 31 хвилину та 7 секунд. За цей час йому вдалося заробити 25 очок, віддати п'ять передач, виконати стільки ж підбирань та здійснити одне перехоплення при трьох фолах та п'яти втратах.

Варто зазначити, що вихованцю "Черкаських Мавп" не вистачило одного пункту, аби повторити власний рекорд результативності в лізі.

Поразка Леня

Оленксій Лень розпочав зустріч "Сакраменто" та "Голден Стейт" у стартовому складі. На жаль, "королі" поступилися — 97:119. Українець зіграв 16 хвилин 27 секунд, впродовж яких набрав п'ять очок, зробив шість підбирань, дві передачі та здійснив один блок-шот при двох втратах та двох фолах.

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