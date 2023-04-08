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Українці в НБА: Михайлюк знову запалює, Лень не допоміг "Сакраменто"

8 квітня 2023 11:11
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Українці в НБА — Михайлюк знову запалює, Лень не допоміг Сакраменто
Михайлюк продовжує феєрити в НБА Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

У ніч на суботу, восьмого квітня, відбулись чергові матчі регулярного чемпіонату НБА. Команди українців Святослава Михайлюка та Олексія Леня показали не найкращі результати. 

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Бенефіс Михайлюка 

"Шарлотт" Михайлюка зустрічався з "Г'юстоном" і зазнав поразки з рахунком 109:112. Попри це, уродженець Черкас став найрезультативнішим гравцем "шершнів" у цьому поєдинку. Українець провів на майданчику 31 хвилину та 7 секунд. За цей час йому вдалося заробити 25 очок, віддати п'ять передач, виконати стільки ж підбирань та здійснити одне перехоплення при трьох фолах та п'яти втратах. 

Варто зазначити, що вихованцю "Черкаських Мавп" не вистачило одного пункту, аби повторити власний рекорд результативності в лізі. 

 

Поразка Леня 

Оленксій Лень розпочав зустріч "Сакраменто" та "Голден Стейт" у стартовому складі. На жаль, "королі" поступилися — 97:119. Українець зіграв 16 хвилин 27 секунд, впродовж яких набрав п'ять очок, зробив шість підбирань, дві передачі та здійснив один блок-шот при двох втратах та двох фолах.

Нагадаємо, лідер збірної України Олександр Зінченко згадав деталі переходу з "Манчестер Сіті" в лондонський "Арсенал". Він назвав причину, через яку залишився в англійській Прем'єр-лізі. 

Капітан збірної Англії та лондонського "Тоттенгема" Харрі Кейн влітку 2023 перейде в інший клуб. У його послугах зацікавлена мюнхенська "Баварія".

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