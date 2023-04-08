Українці в НБА: Михайлюк знову запалює, Лень не допоміг "Сакраменто"
У ніч на суботу, восьмого квітня, відбулись чергові матчі регулярного чемпіонату НБА. Команди українців Святослава Михайлюка та Олексія Леня показали не найкращі результати.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Бенефіс Михайлюка
"Шарлотт" Михайлюка зустрічався з "Г'юстоном" і зазнав поразки з рахунком 109:112. Попри це, уродженець Черкас став найрезультативнішим гравцем "шершнів" у цьому поєдинку. Українець провів на майданчику 31 хвилину та 7 секунд. За цей час йому вдалося заробити 25 очок, віддати п'ять передач, виконати стільки ж підбирань та здійснити одне перехоплення при трьох фолах та п'яти втратах.
Варто зазначити, що вихованцю "Черкаських Мавп" не вистачило одного пункту, аби повторити власний рекорд результативності в лізі.
Поразка Леня
Оленксій Лень розпочав зустріч "Сакраменто" та "Голден Стейт" у стартовому складі. На жаль, "королі" поступилися — 97:119. Українець зіграв 16 хвилин 27 секунд, впродовж яких набрав п'ять очок, зробив шість підбирань, дві передачі та здійснив один блок-шот при двох втратах та двох фолах.
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