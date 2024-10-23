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Унаи Эмери объяснил, как Астон Вилла смогла возглавить таблицу Лиги чемпионов

23 октября 2024 17:41
Станислав Костюк - Редактор
Унаи Эмери объяснил, почему Астон Вилла лидирует в Лиге чемпионов
Тренер Унаи Эмери после матча. Фото: Reuters/Peter Cziborra
Станислав Костюк - Редактор

Английская "Астон Вилла" обыграла итальянскую "Болонью" и возглавила турнирную таблицу Лиги чемпионов. Главный тренер бирмингемской команды Унаи Эмери прокомментировал исторический успех своих подопечных. 

Испанский наставник "Астон Виллы" опроверг тезис о том, что его команда намерена бороться за титул ЛЧ, сообщает официальный сайт клуба. 

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Унаи Эмери возглавил "Астон Виллу" в октябре 2022 года. Он не только спас бирмингемцев от вылета из Премьер-лиги, но и улучшил результаты команды. В АПЛ "вилланы" идут на четвертой строчке после восьми туров. В Лиге чемпионов команда возглавляет турнирную таблицу. 

Унаи Эмери
Унаи Эмери благодарит команду за игру. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Секрет успеха "Астон Виллы" 

Унаи Эмери подтвердил, что его команде, как и любой другой, сложно играть в таком графике, когда у футболистов есть всего несколько дней отдыха между матчами. Однако он заверил, что "Астон Вилла" намерена справиться с этой проблемой. 

Испанский тренер старается привить своим подопечным психологию победителей и заставляет их демонстрировать на поле лучшие качества. "Астон Вилла" много владеет мячом и прессингует соперника, когда его теряет. 

По мнению тренера, бирмингемцам не хватает только опыта выступлений в Лиге чемпионов. Однако Эмери не стыдно за то, как играет его команда. 

Напомним, киевское "Динамо" готовится к сложному матчу Лиги Европы против итальянской "Ромы", за которую играет Артем Довбик. 

А бывший футболист испанской "Жироны" Виктор Цыганков может сменить клуб во время летнего трансферного окна. 

Астон Вилла футбол Лига чемпионов спорт Унаи Эмери

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