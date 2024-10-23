Унаи Эмери объяснил, почему Астон Вилла лидирует в Лиге чемпионов

Тренер Унаи Эмери после матча. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Английская "Астон Вилла" обыграла итальянскую "Болонью" и возглавила турнирную таблицу Лиги чемпионов. Главный тренер бирмингемской команды Унаи Эмери прокомментировал исторический успех своих подопечных.

Испанский наставник "Астон Виллы" опроверг тезис о том, что его команда намерена бороться за титул ЛЧ, сообщает официальный сайт клуба.

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Унаи Эмери возглавил "Астон Виллу" в октябре 2022 года. Он не только спас бирмингемцев от вылета из Премьер-лиги, но и улучшил результаты команды. В АПЛ "вилланы" идут на четвертой строчке после восьми туров. В Лиге чемпионов команда возглавляет турнирную таблицу.

Унаи Эмери благодарит команду за игру. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Секрет успеха "Астон Виллы"

Унаи Эмери подтвердил, что его команде, как и любой другой, сложно играть в таком графике, когда у футболистов есть всего несколько дней отдыха между матчами. Однако он заверил, что "Астон Вилла" намерена справиться с этой проблемой.

Испанский тренер старается привить своим подопечным психологию победителей и заставляет их демонстрировать на поле лучшие качества. "Астон Вилла" много владеет мячом и прессингует соперника, когда его теряет.

По мнению тренера, бирмингемцам не хватает только опыта выступлений в Лиге чемпионов. Однако Эмери не стыдно за то, как играет его команда.

Напомним, киевское "Динамо" готовится к сложному матчу Лиги Европы против итальянской "Ромы", за которую играет Артем Довбик.

А бывший футболист испанской "Жироны" Виктор Цыганков может сменить клуб во время летнего трансферного окна.