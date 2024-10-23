Унаї Емері пояснив, чому Астон Вілла лідирує у Лізі чемпіонів

Тренер Унаї Емері після матчу. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Англійська "Астон Вілла" обіграла італійську "Болонью" та очолила турнірну таблицю Ліги чемпіонів. Головний тренер бірмінгемської команди Унаї Емері прокоментував історичний успіх своїх підопічних.

Іспанський наставник "Астон Вілли" спростував тезу про те, що його команда має намір боротися за титул ЛЧ, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Унаї Емері очолив "Астон Віллу" у жовтні 2022 року. Він не лише врятував бірмінгемців від вильоту з Прем'єр-ліги, а й покращив результати команди. В АПЛ "віллани" йдуть на четвертому рядку після восьми турів. У Лізі чемпіонів команда очолює турнірну таблицю.

Унаї Емері дякує команді за гру. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Секрет успіху "Астон Вілли"

Унаї Емері підтвердив, що його команді, як і будь-якій іншій, складно грати в такому графіку, коли футболісти мають лише декілька днів відпочинку між матчами. Однак він запевнив, що "Астон Вілла" має намір впоратися із цією проблемою.

Іспанський тренер намагається прищепити своїм підопічним психологію переможців та змушує їх демонструвати на полі найкращі якості. "Астон Вілла" багато володіє м'ячем і пресингує суперника, коли його втрачає.

На думку тренера, бірмінгемцям не вистачає лише досвіду виступів у Лізі чемпіонів. Проте Емері не соромно, як грає його команда.

Нагадаємо, київське "Динамо" готується до складного матчу Ліги Європи проти італійської "Роми", за яку грає Артем Довбик.

А колишній футболіст іспанської "Жирони" Віктор Циганков може змінити клуб під час літнього трансферного вікна.