Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Унаї Емері пояснив, як Астон Вілла змогла очолити таблицю Ліги чемпіонів arrow

Унаї Емері пояснив, як Астон Вілла змогла очолити таблицю Ліги чемпіонів

23 жовтня 2024 17:41
Станіслав Костюк - Редактор
Унаї Емері пояснив, чому Астон Вілла лідирує у Лізі чемпіонів
Тренер Унаї Емері після матчу. Фото: Reuters/Peter Cziborra
Станіслав Костюк - Редактор

Англійська "Астон Вілла" обіграла італійську "Болонью" та очолила турнірну таблицю Ліги чемпіонів. Головний тренер бірмінгемської команди Унаї Емері прокоментував історичний успіх своїх підопічних.

Іспанський наставник "Астон Вілли" спростував тезу про те, що його команда має намір боротися за титул ЛЧ, повідомляє офіційний сайт клубу.

Читайте також:

Унаї Емері очолив "Астон Віллу" у жовтні 2022 року. Він не лише врятував бірмінгемців від вильоту з Прем'єр-ліги, а й покращив результати команди. В АПЛ "віллани" йдуть на четвертому рядку після восьми турів. У Лізі чемпіонів команда очолює турнірну таблицю.

Унаї Емері
Унаї Емері дякує команді за гру. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Секрет успіху "Астон Вілли"

Унаї Емері підтвердив, що його команді, як і будь-якій іншій, складно грати в такому графіку, коли футболісти мають лише декілька днів відпочинку між матчами. Однак він запевнив, що "Астон Вілла" має намір впоратися із цією проблемою.

Іспанський тренер намагається прищепити своїм підопічним психологію переможців та змушує їх демонструвати на полі найкращі якості. "Астон Вілла" багато володіє м'ячем і пресингує суперника, коли його втрачає.

На думку тренера, бірмінгемцям не вистачає лише досвіду виступів у Лізі чемпіонів. Проте Емері не соромно, як грає його команда.

Нагадаємо, київське "Динамо" готується до складного матчу Ліги Європи проти італійської "Роми", за яку грає Артем Довбик.

А колишній футболіст іспанської "Жирони" Віктор Циганков може змінити клуб під час літнього трансферного вікна.

Астон Вілла футбол Ліга чемпіонів спорт Унаї Емері

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:13 Перевірена схема — спритний одесит видурив сотні тисяч гривень у пенсіонерів

18:10 В Інституті демографії оцінили мобілізаційний ресурс в Україні

17:59 Український агроекспорт зріс більше ніж на чверть — що відомо

17:56 Чекати недовго — коли Франція передасть Україні винищувачі Mirage

17:54 Підозрюваним у зґвалтуванні 14-літньої відмовили в мобілізації, — Міноборони

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

17:52 Льотчики КНДР в Росії та перевірка підприємств на критичність — ефір Вечір.LIVE

17:42 У Тернополі на хабарництві затримали керівника ТЦК — що відомо

17:28 Десять тисяч доларів за інформацію — одесит намагався підкупити прикордонника

17:23 Заморозки до -3 °C — в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на завтра

17:13 На Хмельниччині військовий міг поранити дитину, збиваючи шахед — що відомо

18:13 Перевірена схема — спритний одесит видурив сотні тисяч гривень у пенсіонерів

18:10 В Інституті демографії оцінили мобілізаційний ресурс в Україні

17:59 Український агроекспорт зріс більше ніж на чверть — що відомо

17:56 Чекати недовго — коли Франція передасть Україні винищувачі Mirage

17:54 Підозрюваним у зґвалтуванні 14-літньої відмовили в мобілізації, — Міноборони

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

17:42 У Тернополі на хабарництві затримали керівника ТЦК — що відомо

17:28 Десять тисяч доларів за інформацію — одесит намагався підкупити прикордонника

17:23 Заморозки до -3 °C — в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на завтра

17:13 На Хмельниччині військовий міг поранити дитину, збиваючи шахед — що відомо

16:45 Час діставати теплі речі — прогноз погоди в Одесі на четвер, 24 жовтня

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Text

17:52 Льотчики КНДР в Росії та перевірка підприємств на критичність — ефір Вечір.LIVE

Text

17:12 Скандал з пенсіями прокурорів — аналітик назвав структуру причетну до схем

Text

16:36 Офіцер ЗСУ пояснив, чого не вистачає, аби зупинити наступ РФ

Text

13:54 Братчук повідомив про російську ІПСО щодо “ударного кулака” на Запоріжжі

Text

13:16 Підготовка теракту у Києві і затримання російських агентів — ефір День.LIVE

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

10:25 Корольчук спрогнозував, коли в Україні можуть поновитися відключення світла

Text

08:00 Зеленський дорікнув НАТО в нестачі зброї для зупинення Путіна — ефір Ранок.LIVE

Text

07:58 Ауслендер розповів, як Ізраїль готується до жорсткої відповіді Ірану

Text

06:41 Історичний візит Байдена та суворі правила на Гелловін — головне з Німеччини

22 жовтня 2024
Text

22:39 Гончаренко пояснив, як звільнення Костіна вплине на його кар'єру

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують