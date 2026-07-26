Усик честно оценил победу Джошуа над Пренгой

Энтони Джошуа и Кристиан Пренга. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Андрущак Редактор

Британец Энтони Джошуа сделал важный шаг к цели, которой является возвращение себе одного из чемпионских поясов. Он сумел одержать победу над Кристианом Пренгой. Поединок тяжело складывался для "Эй Джея".

Украинец Алекснадр Усик поддерживал друга и до поединка, и сразу после победы, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на talkSPORT.

Вопреки ожиданиям экспертов, Энтони Джошуа столкнулся с серьезными проблемами во время противостояния с Кристианом Пренгой. Британец дважды побывал в нокдауне уже в первом раунде. Однако класс "Эй Джея" и его тщательная подготовка сказались на исходе боя. Фаворит сумел досрочно одержать победу.

Энтони Джошуа и Кристиан Пренга. Фото: Reuters

Что Усик сказал о победе Джошуа

Украинец помогал британцу готовиться к поединку с Пренгой. Даже перед боем Александр Усик был в раздевалке Энтони Джошуа. Экс-чемпион включал мотивирующую музыку, а потом и помолился вместе со своим другом. Сразу после боя украинец объяснил, почему не сомневался в победе Джошуа.

Александр Усик и Энтони Джошуа перед боем. Фото: Instagram

"Первый раунд был проверкой. В боксе такое случается. Джошуа пропустил хороший аперкот и оказался в нокдауне. Но Эй Джей вернулся и победил. Энтони Джошуа станет следующим абсолютным чемпионом", — заявил Усик.

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