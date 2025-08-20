Джейк Пол проведет бой против Джервонты Дэвиса в ноябре

Усик или Джошуа — согласован бой Джейка Пола против звезды бокса
Популярный американский влогер и боксер Джейк Пол уже узнал имя следующего соперника. Оппонентом шоумена станет звезда, но не Александр Усик и Энтони Джошуа.
О следующем бое Пола сообщил портал The Ring со ссылкой на инсайдера Майка Коппинджера.
Следующий соперник Пола на 20 кг меньше
По информации источника, Джейк 15 ноября на арене State Farm в Атланте встретится в выставочном поединке против чемпиона мира в легком весе Джервонты Дэвиса. Транслировать бой будет телеканал Netflix.
Дэвис в августе должен был провести реванш за титул в легком весе против Ламонта Роуча, с которым они ранее свели бой к ничьей. "Танка" 11 июля арестовали по обвинениям в домашнем насилии, которые впоследствии были сняты, но он отказался от второго боя.
Джейк Пол вел переговоры о бое с бывшим чемпионом в супертяжелом весе Энтони Джошуа, но столкнулся с провалом сделки, потому что он хотел, чтобы его показал Netflix, а у Джошуа контракт с DAZN.
Пока неизвестно, будут ли отдельные условия для Пола, такие как ограничение веса, поскольку боксеры выступают в весовых категориях, между которыми 20 килограммов.
