Головна Спорт Усик чи Джошуа — узгоджено бій Джейка Пола проти зірки боксу

Усик чи Джошуа — узгоджено бій Джейка Пола проти зірки боксу

Дата публікації: 20 серпня 2025 20:49
Джейк Пол проведе бій проти Джервонти Девіса у листопаді
Джейк Пол. Фото: Reuters

Популярний американський влогер та боксер Джейк Пол вже дізнався ім'я наступного суперника. Опонентом шоумена стана зірка, але не Олександр Усик та Ентоні Джошуа.

Про наступний бій Пола повідомив портал The Ring з посиланням на інсайдера Майка Коппінджера.

Читайте також:

Наступний суперник Пола на 20 кг менше

За інформацією джерела, Джейк 15 листопада на арені State Farm у Атланті зустрінеться у виставковому поєдинку проти чемпіона світу в легкій вазі Джервонти Девіса. Транслюватиме бій телеканал Netflix.

Джервонта Девис
Джервонта Девіс. Фото: instagram.com/gervontaa

Девіс у серпні мав провести реванш за титул у легкій вазі проти Ламонта Роуча, з яким вони раніше звели бій до нічиєї. "Танка" 11 липня заарештували за звинуваченнями в домашньому насильстві, які згодом були зняті, але він відмовився від другого бою.

Натомість Джейк Пол ввів переговори про бій із колишнім чемпіоном у надважкій вазі Ентоні Джошуа, зіткнувся з провалом угоди, бо він хотів, щоб його показав Netflix, а у Джошуа контракт з DAZN.

Наразі невідомо, чи будуть окремі умови для Пола, такі як обмеження ваги, оскільки боксери виступають у вагових категоріях, між якими 20 кілограмів.

Нагадаємо, раніше промоутер повідомив, коли пройде бій суперважковаговиків Олександра Усика та Мозеса Ітауми.

Український боксер Сергій Богачук отримав реванш за свою першу поразку в кар'єрі.

бокс професійний бокс Джейк Пол боксер Джервонта Девіс
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
