Усик обратился к Довбику в сложный момент

Усик обратился к Довбику с пожеланием — что сказал
Нападающий сборной Украины и итальянской "Ромы" Артем Довбик перенес операцию в связи с разрывом сухожилия левого бедра. Поддержку футболисту выразил Александр Усик.
Абсолютный чемпион мира по боксу обратился к футболисту в соцсетях, сообщает портал Новини.LIVE.
Боксер опубликовал на своей странице в Instagram фото с футболкой Артема Довбика и короткой подписью: "Бомбер, скорейшего восстановления". Форвард "Ромы" сделал репост этого сообщения и поблагодарил Александра Усика за поддержку.
Когда Довбик вернется в строй
Форвард "Ромы" успешно перенес хирургическое вмешательство и уже начал процесс восстановления. Из-за разрыва сухожилия украинцу потребуется от четырех до пяти месяцев на реабилитацию, и на данный момент сохраняется риск того, что он больше не сыграет в текущем сезоне.
Уже очевидно, что Довбик не поможет сборной Украины в важных матчах квалификации на Кубок Мира. В конце марта подопечные Сергея Реброва сыграют против Швеции. В случае победы они оспорят путевку на Мундиаль с победителем поединка Албания — Польша.
