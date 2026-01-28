Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик обратился к Довбику с пожеланием — что сказал

Усик обратился к Довбику с пожеланием — что сказал

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 18:03
Усик обратился к Довбику в сложный момент
Артем Довбик в матче за сборную Украины. Фото: УАФ

Нападающий сборной Украины и итальянской "Ромы" Артем Довбик перенес операцию в связи с разрывом сухожилия левого бедра. Поддержку футболисту выразил Александр Усик.

Абсолютный чемпион мира по боксу обратился к футболисту в соцсетях, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Боксер опубликовал на своей странице в Instagram фото с футболкой Артема Довбика и короткой подписью: "Бомбер, скорейшего восстановления". Форвард "Ромы" сделал репост этого сообщения и поблагодарил Александра Усика за поддержку. 

Александр Усик
Александр Усик (слева) поддержал форварда сборной Украины. Фото: instagram.com/usykaa/

Когда Довбик вернется в строй 

Форвард "Ромы" успешно перенес хирургическое вмешательство и уже начал процесс восстановления. Из-за разрыва сухожилия украинцу потребуется от четырех до пяти месяцев на реабилитацию, и на данный момент сохраняется риск того, что он больше не сыграет в текущем сезоне. 

Уже очевидно, что Довбик не поможет сборной Украины в важных матчах квалификации на Кубок Мира. В конце марта подопечные Сергея Реброва сыграют против Швеции. В случае победы они оспорят путевку на Мундиаль с победителем поединка Албания — Польша. 

Напомним, Манише раскритиковал Криштиану Роналду за нежелание ветерана уйти из сборной Португалии. 

УЕФА смягчил наказание для российского футболиста, который оскорбил сборную Украины на ЧЕ-2026 по футзалу. 

спорт Александр Усик Сборная Украины по футболу Артем Довбик бокс ФК Рома (Рим)
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации