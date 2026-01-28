Усик обратился к Довбику в сложный момент

Артем Довбик в матче за сборную Украины. Фото: УАФ

Нападающий сборной Украины и итальянской "Ромы" Артем Довбик перенес операцию в связи с разрывом сухожилия левого бедра. Поддержку футболисту выразил Александр Усик.

Абсолютный чемпион мира по боксу обратился к футболисту в соцсетях, сообщает портал Новини.LIVE.

Боксер опубликовал на своей странице в Instagram фото с футболкой Артема Довбика и короткой подписью: "Бомбер, скорейшего восстановления". Форвард "Ромы" сделал репост этого сообщения и поблагодарил Александра Усика за поддержку.

Александр Усик (слева) поддержал форварда сборной Украины. Фото: instagram.com/usykaa/

Когда Довбик вернется в строй

Форвард "Ромы" успешно перенес хирургическое вмешательство и уже начал процесс восстановления. Из-за разрыва сухожилия украинцу потребуется от четырех до пяти месяцев на реабилитацию, и на данный момент сохраняется риск того, что он больше не сыграет в текущем сезоне.

Уже очевидно, что Довбик не поможет сборной Украины в важных матчах квалификации на Кубок Мира. В конце марта подопечные Сергея Реброва сыграют против Швеции. В случае победы они оспорят путевку на Мундиаль с победителем поединка Албания — Польша.

