Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усик звернувся до Довбика з побажанням — що сказав

Усик звернувся до Довбика з побажанням — що сказав

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 18:03
Усик звернувся до Довбика у складний момент
Артем Довбик у матчі за збірну України. Фото: УАФ

Нападник збірної України та італійської "Роми" Артем Довбик переніс операцію у зв'язку з розривом сухожилля лівого стегна. Підтримку футболісту висловив Олександр Усик.

Абсолютний чемпіон світу з боксу звернувся до футболіста в соцмережах, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Боксер опублікував на своїй сторінці в Instagram фото з футболкою Артема Довбика та коротким підписом: "Бомбер, якнайшвидшого відновлення". Форвард "Роми" зробив репост цього повідомлення та подякував Олександру Усику за підтримку.

Александр Усик
Олександр Усик (ліворуч) підтримав форварда збірної України. Фото: instagram.com/usykaa/

Коли Довбик повернеться в стрій

Форвард "Роми" успішно переніс хірургічне втручання і вже почав процес відновлення. Через розрив сухожилля українцю знадобиться від чотирьох до п'яти місяців на реабілітацію, і наразі зберігається ризик того, що він більше не зіграє в поточному сезоні.

Уже очевидно, що Довбик не допоможе збірній України у важливих матчах кваліфікації на Кубок Світу. Наприкінці березня підопічні Сергія Реброва зіграють проти Швеції. У разі перемоги вони оскаржать путівку на Мундіаль із переможцем поєдинку Албанія — Польща.

Нагадаємо, Маніше розкритикував Кріштіану Роналду за небажання ветерана піти зі збірної Португалії.

УЄФА пом'якшив покарання для російського футболіста, який образив збірну України на ЧЄ-2026 з футзалу.

спорт Олександр Усик Збірна України з футболу Артем Довбик бокс ФК Рома (Рим)
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації