Усик звернувся до Довбика у складний момент

Артем Довбик у матчі за збірну України. Фото: УАФ

Нападник збірної України та італійської "Роми" Артем Довбик переніс операцію у зв'язку з розривом сухожилля лівого стегна. Підтримку футболісту висловив Олександр Усик.

Абсолютний чемпіон світу з боксу звернувся до футболіста в соцмережах, повідомляє портал Новини.LIVE.

Боксер опублікував на своїй сторінці в Instagram фото з футболкою Артема Довбика та коротким підписом: "Бомбер, якнайшвидшого відновлення". Форвард "Роми" зробив репост цього повідомлення та подякував Олександру Усику за підтримку.

Олександр Усик (ліворуч) підтримав форварда збірної України. Фото: instagram.com/usykaa/

Коли Довбик повернеться в стрій

Форвард "Роми" успішно переніс хірургічне втручання і вже почав процес відновлення. Через розрив сухожилля українцю знадобиться від чотирьох до п'яти місяців на реабілітацію, і наразі зберігається ризик того, що він більше не зіграє в поточному сезоні.

Уже очевидно, що Довбик не допоможе збірній України у важливих матчах кваліфікації на Кубок Світу. Наприкінці березня підопічні Сергія Реброва зіграють проти Швеції. У разі перемоги вони оскаржать путівку на Мундіаль із переможцем поєдинку Албанія — Польща.

