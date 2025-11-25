Видео
Видео

Усик отправился в "АТБ" на мотоцикле — фото

Усик отправился в "АТБ" на мотоцикле — фото

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 10:47
обновлено: 10:53
Усик показал, как на мотоцикле ездит по магазинам
Александр Усик общается с журналистами. Фото: instagram.com/boxingukraineboxing/

Украинский боксер Александр Усик снова эпатирует публику. Известный спортсмен сменил имидж и удивил болельщиков. 

На этот раз Усик предстал в образе мотоциклиста, сообщает портал Новини.LIVE

Александр Усик продолжает восстанавливаться и отдыхать после второй победы над Даниэлем Дюбуа. Украинский боксер перестал быть абсолютным чемпионом мира, отказавшись от пояса по версии WBO, и пока не назвал имя своего следующего соперника. Но на пенсию спортсмен пока не собирается. 

Александр Усик
Александр Усик на мотоцикле. Фото: instagram.com/boxingukraineboxing/

Как Усик удивил болельщиков 

Не забывает боксер и про свои контрактные обязательства. У него действует контракт с футбольным клубом "Полесье". Усик мечтает сыграть в официальном матче, но это станет возможным только после окончания карьеры. 

Президентом "Полесья" является бизнесмен Геннадий Буткевич, который также владеет сетью известных в Украине магазинов. На фоне одного из них и сфотографировался боксер. Александр ради этого надел стильный байкерский костюм и сел на мотоцикл. Правда, "АТБ" оказался магазин в Таиланде, где Усик проводит отпуск. Но болельщики шутку оценили. 

Напомним, бывший футболист "Динамо" Денис Бойко назвал недостаток игроков нынешней киевской команды. 

Андрей Шевченко рассказал, где будет играть сборная Украины в случае, если ее соперником станет Польша. 

