Усик показал, как на мотоцикле ездит по магазинам

Александр Усик общается с журналистами. Фото: instagram.com/boxingukraineboxing/

Украинский боксер Александр Усик снова эпатирует публику. Известный спортсмен сменил имидж и удивил болельщиков.

На этот раз Усик предстал в образе мотоциклиста, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Александр Усик продолжает восстанавливаться и отдыхать после второй победы над Даниэлем Дюбуа. Украинский боксер перестал быть абсолютным чемпионом мира, отказавшись от пояса по версии WBO, и пока не назвал имя своего следующего соперника. Но на пенсию спортсмен пока не собирается.

Александр Усик на мотоцикле. Фото: instagram.com/boxingukraineboxing/

Как Усик удивил болельщиков

Не забывает боксер и про свои контрактные обязательства. У него действует контракт с футбольным клубом "Полесье". Усик мечтает сыграть в официальном матче, но это станет возможным только после окончания карьеры.

Президентом "Полесья" является бизнесмен Геннадий Буткевич, который также владеет сетью известных в Украине магазинов. На фоне одного из них и сфотографировался боксер. Александр ради этого надел стильный байкерский костюм и сел на мотоцикл. Правда, "АТБ" оказался магазин в Таиланде, где Усик проводит отпуск. Но болельщики шутку оценили.

Напомним, бывший футболист "Динамо" Денис Бойко назвал недостаток игроков нынешней киевской команды.

Андрей Шевченко рассказал, где будет играть сборная Украины в случае, если ее соперником станет Польша.