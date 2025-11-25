Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усик вирушив до АТБ на мотоциклі — фото

Усик вирушив до АТБ на мотоциклі — фото

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 10:47
Оновлено: 10:46
Усик показав, як на мотоциклі їздить по магазинах
Олександр Усик спілкується з журналістами. Фото: instagram.com/boxingukraineboxing/

Український боксер Олександр Усик знову епатує публіку. Відомий спортсмен змінив імідж і здивував уболівальників.

Цього разу Усик постав в образі мотоцикліста, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Олександр Усик продовжує відновлюватися та відпочивати після другої перемоги над Даніелем Дюбуа. Український боксер перестав бути абсолютним чемпіоном світу, відмовившись від пояса за версією WBO, і поки що не назвав ім'я свого наступного суперника. Але на пенсію спортсмен поки що не збирається.

Александр Усик
Олександр Усик на мотоциклі. Фото: instagram.com/boxingukraineboxing/

Як Усик здивував уболівальників

Не забуває боксер і про свої контрактні зобов'язання. У нього діє контракт із футбольним клубом "Полісся". Усик мріє зіграти в офіційному матчі, але це стане можливим тільки після закінчення кар'єри.

Президентом "Полісся" є бізнесмен Геннадій Буткевич, який також володіє мережею відомих в Україні магазинів. На тлі одного з них і сфотографувався боксер. Олександр заради цього одягнув стильний байкерський костюм та сів на мотоцикл.

Нагадаємо, колишній футболіст "Динамо" Денис Бойко назвав недолік гравців нинішньої київської команди.

Андрій Шевченко розповів, де гратиме збірна України в разі, якщо її суперником стане Польща.

спорт футбол Олександр Усик бокс АТБ Полісся
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації