Усик показав, як на мотоциклі їздить по магазинах

Олександр Усик спілкується з журналістами. Фото: instagram.com/boxingukraineboxing/

Український боксер Олександр Усик знову епатує публіку. Відомий спортсмен змінив імідж і здивував уболівальників.

Цього разу Усик постав в образі мотоцикліста, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Олександр Усик продовжує відновлюватися та відпочивати після другої перемоги над Даніелем Дюбуа. Український боксер перестав бути абсолютним чемпіоном світу, відмовившись від пояса за версією WBO, і поки що не назвав ім'я свого наступного суперника. Але на пенсію спортсмен поки що не збирається.

Олександр Усик на мотоциклі. Фото: instagram.com/boxingukraineboxing/

Як Усик здивував уболівальників

Не забуває боксер і про свої контрактні зобов'язання. У нього діє контракт із футбольним клубом "Полісся". Усик мріє зіграти в офіційному матчі, але це стане можливим тільки після закінчення кар'єри.

Президентом "Полісся" є бізнесмен Геннадій Буткевич, який також володіє мережею відомих в Україні магазинів. На тлі одного з них і сфотографувався боксер. Олександр заради цього одягнув стильний байкерський костюм та сів на мотоцикл.

Нагадаємо, колишній футболіст "Динамо" Денис Бойко назвав недолік гравців нинішньої київської команди.

Андрій Шевченко розповів, де гратиме збірна України в разі, якщо її суперником стане Польща.