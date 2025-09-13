Итаума близок к шансy на бой за титул Усика

Усик получил нового претендента на чемпионский пояс
Британский супертяжеловес Мозес Итаума оказался в шаге от большого шанса. Молодой боксер может получить право провести финальный элиминатор IBF за титул, который принадлежит абсолютному чемпиону мира Александру Усику.
Итауму называют боксером, который в будущем сможет победить Усика, сообщает Sky Sports.
Первоначально бой должен был пройти между Фрэнком Санчесом и Эфе Аджагбой. Однако Аджагба отказался от участия и выбыл из рейтинга, чем открыл путь для 20-летнего британца. Итаума занимает следующую позицию в списке претендентов.
При этом у Итаумы есть и альтернативный вариант развития событий. Он лидирует в рейтинге WBO после временного чемпиона Джозефа Паркера, что также может привести его к титульному поединку. В случае отказа британца от боя с Санчесом, шанс получит американец Ричард Торрес.
Болельщики ждут бой Итаума — Усик
Тем временем Александр Усик готовится к обязательной защите титула WBO. Украинец в июле победил Даниэля Дюбуа и временно отошел от бокса из-за медицинских причин. Его возвращение ожидается в следующем году.
Соперником Усика должен стать победитель поединка между Джозефом Паркером и Фабио Вордли, который состоится осенью. Этот бой определит ближайшее будущее в элите супертяжелого дивизиона.
Напомним, Жан Беленюк показал, как тренируется для предстоящего дебюта в октагоне.
Бывший соперник Усика Тайсон Фьюри сделал прогноз на боксерский поединок с участием Теренса Кроуфорда и Сауля Альвареса.
Читайте Новини.LIVE!