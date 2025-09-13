Видео
Зеленский ответил на информацию о продвижении РФ на востоке
Главная Спорт Усик получил нового претендента на чемпионский пояс

Усик получил нового претендента на чемпионский пояс

Дата публикации 13 сентября 2025 18:19
Итаума близок к шансy на бой за титул Усика
Александр Усик тренируется с сыновьями. Кадр из видео

Британский супертяжеловес Мозес Итаума оказался в шаге от большого шанса. Молодой боксер может получить право провести финальный элиминатор IBF за титул, который принадлежит абсолютному чемпиону мира Александру Усику.

Итауму называют боксером, который в будущем сможет победить Усика, сообщает Sky Sports

Первоначально бой должен был пройти между Фрэнком Санчесом и Эфе Аджагбой. Однако Аджагба отказался от участия и выбыл из рейтинга, чем открыл путь для 20-летнего британца. Итаума занимает следующую позицию в списке претендентов. 

Мозес Итаума
Мозес Итаума ждет новости о следующем бое. Фото: instagram.com/m.itauma/

При этом у Итаумы есть и альтернативный вариант развития событий. Он лидирует в рейтинге WBO после временного чемпиона Джозефа Паркера, что также может привести его к титульному поединку. В случае отказа британца от боя с Санчесом, шанс получит американец Ричард Торрес.

Болельщики ждут бой Итаума — Усик 

Тем временем Александр Усик готовится к обязательной защите титула WBO. Украинец в июле победил Даниэля Дюбуа и временно отошел от бокса из-за медицинских причин. Его возвращение ожидается в следующем году.

Соперником Усика должен стать победитель поединка между Джозефом Паркером и Фабио Вордли, который состоится осенью. Этот бой определит ближайшее будущее в элите супертяжелого дивизиона.  

Напомним, Жан Беленюк показал, как тренируется для предстоящего дебюта в октагоне. 

Бывший соперник Усика Тайсон Фьюри сделал прогноз на боксерский поединок с участием Теренса Кроуфорда и Сауля Альвареса. 

спорт Александр Усик бокс Мозес Итаума Бой Усик — Итаума
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
