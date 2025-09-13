Ітаума близький до шансу на бій за титул Усика

Олександр Усик тренується із синами. Кадр із відео

Британський суперважковаговик Мозес Ітаума опинився за крок від великого шансу. Молодий боксер може отримати право провести фінальний елімінатор IBF за титул, який належить абсолютному чемпіону світу Олександру Усику.

Ітауму називають боксером, який у майбутньому зможе перемогти Усика, повідомляє Sky Sports.

Спочатку бій мав відбутися між Френком Санчесом та Ефе Аджагбою. Однак Аджагба відмовився від участі й вибув із рейтингу, чим відкрив шлях для 20-річного британця. Ітаума посідає наступну позицію в списку претендентів.

Мозес Ітаума чекає новини про наступний бій. Фото: instagram.com/m.itauma/

При цьому в Ітауми є й альтернативний варіант розвитку подій. Він лідирує в рейтингу WBO після тимчасового чемпіона Джозефа Паркера, що також може привести його до титульного поєдинку. У разі відмови британця від бою з Санчесом, шанс отримає американець Річард Торрес.

Вболівальники чекають на бій Ітаума — Усик

Тим часом Олександр Усик готується до обов'язкового захисту титулу WBO. Українець у липні переміг Даніеля Дюбуа та тимчасово відійшов від боксу через медичні причини. Його повернення очікується наступного року.

Суперником Усика має стати переможець поєдинку між Джозефом Паркером та Фабіо Вордлі, який відбудеться восени. Цей бій визначить найближче майбутнє в еліті суперважкого дивізіону.

