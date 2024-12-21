Усик, Дорофеева, Монатик и Борис Джонсон исполнили гимн Битвы за свет

Чемпион мира по боксу Александр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Чемпион мира по боксу Александр Усик накануне реванша с Тайсоном Фьюри выпустил мощный гимн "Битвы за свет". Компанию спортсмену в кадре составили многие известные украинцы, а также бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Усик исполнил в этом музыкальном номере спортивную партию и показал на своей странице в Instagram итоговый результат.

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Александр Усик давно помогает ДТЭК в рамках проекта "Битва за свет", и теперь у этой кампании появился официальный гимн. Главным, но не единственным действующим лицом клипа стал сам спортсмен. Также в кадре оказались представители шоу-бизнеса Онука, Монатик, группа "Казка", Надя Дорофеева, Лида Ли и другие звезды.

Александр Усик в Саудовской Аравии. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Не менее важно, что в съемках гимна "Битва за свет" приняли участие представители и работники ДТЭК, ВВС Украины, спасатели ДСНС и бойцы из 128 бригады Территориальной обороны. Однако это тот случай, когда лучше один раз посмотреть видео, чем несколько раз о нем прочитать.

Усик готовится к бою против Фьюри

Одновременно с публикацией гимна "Битвы за свет" украинский боксер продолжил настраиваться на реванш против Тайсона Фьюри. Боксеры выйдут на ринг в Эр-Рияде уже в ночь на воскресенье, с 21 по 22 декабря.

Победитель боя не станет абсолютным чемпионом мира по боксу в сверхтяжелом весе, поскольку после победы над Фьюри в весной 2024 года Усик отказался от защиты пояса по версии IBF.

Напомним, прямую текстовую онлайн трансляцию Усик Фьюри 2 можно будет посмотреть на портале Новини.LIVE.

Андрей Новицкий первым из украинцев провел свой поединок на "Вечере бокса" в Саудовской Аравии и продлил победную серию.

Владимир Кличко оценил шансы Александра Усика на победу в бою против Тайсона Фьюри.