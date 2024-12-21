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Усик перед боем из Фьюри выпустил гимн "Битва за свет"

21 декабря 2024 19:53
Алексей Паламарчук - Редактор
Усик, Дорофеева, Монатик и Борис Джонсон исполнили гимн Битвы за свет
Чемпион мира по боксу Александр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Алексей Паламарчук - Редактор

Чемпион мира по боксу Александр Усик накануне реванша с Тайсоном Фьюри выпустил мощный гимн "Битвы за свет". Компанию спортсмену в кадре составили многие известные украинцы, а также бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. 

Усик исполнил в этом музыкальном номере спортивную партию и показал на своей странице в Instagram итоговый результат. 

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Александр Усик давно помогает ДТЭК в рамках проекта "Битва за свет", и теперь у этой кампании появился официальный гимн. Главным, но не единственным действующим лицом клипа стал сам спортсмен. Также в кадре оказались представители шоу-бизнеса Онука, Монатик, группа "Казка", Надя Дорофеева, Лида Ли и другие звезды. 

Александр Усик
Александр Усик в Саудовской Аравии. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Не менее важно, что в съемках гимна "Битва за свет" приняли участие представители и работники ДТЭК, ВВС Украины, спасатели ДСНС и бойцы из 128 бригады Территориальной обороны. Однако это тот случай, когда лучше один раз посмотреть видео, чем несколько раз о нем прочитать. 

Усик готовится к бою против Фьюри 

Одновременно с публикацией гимна "Битвы за свет" украинский боксер продолжил настраиваться на реванш против Тайсона Фьюри. Боксеры выйдут на ринг в Эр-Рияде уже в ночь на воскресенье, с 21 по 22 декабря. 

Победитель боя не станет абсолютным чемпионом мира по боксу в сверхтяжелом весе, поскольку после победы над Фьюри в весной 2024 года Усик отказался от защиты пояса по версии IBF. 

Напомним, прямую текстовую онлайн трансляцию Усик Фьюри 2 можно будет посмотреть на портале Новини.LIVE. 

Андрей Новицкий первым из украинцев провел свой поединок на "Вечере бокса" в Саудовской Аравии и продлил победную серию. 

Владимир Кличко оценил шансы Александра Усика на победу в бою против Тайсона Фьюри. 

Дмитрий Монатик спорт Александр Усик бокс Борис Джонсон ДТЭК

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19:53 Усик перед боем из Фьюри выпустил гимн "Битва за свет"

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