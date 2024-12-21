Усик, Дорофєєва, Монатік та Борис Джонсон виконали гімн Битви за світло

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик напередодні реваншу з Тайсоном Ф'юрі випустив потужний гімн "Битви за світло". Компанію спортсмену у кадрі склали багато відомих українців, а також колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Усик виконав у цьому музичному номері спортивну партію та показав на своїй сторінці в Instagram підсумковий результат.

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Олександр Усик давно допомагає ДТЕК у рамках проєкту "Битва за світло", і тепер у цієї кампанії з'явився офіційний гімн. Головною, але не єдиною дійовою особою кліпу став сам спортсмен. Також у кадрі опинилися представники шоубізнесу Онука, Монатік, гурт "Казка", Надя Дорофєєва, Ліда Лі та інші зірки.

Олександр Усик у Саудівській Аравії. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Не менш важливо, що у зйомках гімну "Битва за світло" взяли участь представники та працівники ДПЕК, ВПС України, рятувальники ДСНС та бійці зі 128 бригади Територіальної оборони. Однак це той випадок, коли краще один раз переглянути відео, ніж кілька разів про нього прочитати.

Усик готується до бою проти Ф'юрі

Водночас із публікацією гімну "Битви за світло" український боксер продовжив налаштовуватися на реванш проти Тайсона Ф'юрі. Боксери вийдуть на ринг в Ер-Ріяді вже в ніч проти неділі, з 21 по 22 грудня.

Переможець бою не стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі, оскільки після перемоги над Ф'юрі навесні 2024 року Усік відмовився від захисту поясу за версією IBF.

Нагадаємо, пряму текстову онлайн-трансляцію Усик Ф'юрі 2 можна буде переглянути на порталі Новини.LIVE.

Андрій Новицький першим з українців провів свій поєдинок на "Вечори боксу" у Саудівській Аравії та продовжив переможну серію.

Володимир Кличко оцінив шанси Олександра Усика на перемогу у бою проти Тайсона Ф'юрі.