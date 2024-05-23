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Усик после грандиозной победы над Фьюри сыграет в голливудском кино — что известно

23 мая 2024 13:33
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Александр Усик попробует себя в голливудском кино - что известно
Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сыграет в голливудской ленте Smashing Machine ("Сокрушительная машина"). Биографическая лента повествует историю бывшего бойца UFC Марка Керра.

Об этом говорится на сайте IMDb.

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Александр Усик попробует себя в кино

Боксер впервые сыграет в биографической ленте, которая должна выйти на экраны в 2025 году под названием "The Smashing Machine". Главную роль бойца ММА Марка Керра в ней сыграет Дуейн "Скала" Джонсон.

Усик предстанет в ленте в образе украинского бойца ММА Игоря Волчанчина, который дважды выходил на ринг с Керром в 1999 и 2000 годах.

В первом бою украинец выиграл нокаутом, но поединок был признан несостоявшимся, а во втором — Волчанчин победил Керра.

Кроме Усика и Джонсона в съемках также примут участие Эмили Блант, Линдси Гэвин и Райан Бейдер.

Усик сыграет в кино
Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

За свою спортивную карьеру Керр успел стать двукратным чемпионом UFC в тяжелом весе, победителем турнира World Vale Tudo Championship и участником PRIDE FC.

Пока не был опубликован официальный трейлер фильма и не известна точная дата премьеры.

Напомним, Лунин больше не сыграет в этом сезоне – Анчелотти принял решение. А в "Жироне" разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера.

спорт
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Александр Усик
Голливуд
бокс
Дуэйн Джонсон
роль

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