Александр Усик попробует себя в голливудском кино - что известно

Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сыграет в голливудской ленте Smashing Machine ("Сокрушительная машина"). Биографическая лента повествует историю бывшего бойца UFC Марка Керра.

Об этом говорится на сайте IMDb.

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Боксер впервые сыграет в биографической ленте, которая должна выйти на экраны в 2025 году под названием "The Smashing Machine". Главную роль бойца ММА Марка Керра в ней сыграет Дуейн "Скала" Джонсон.

Усик предстанет в ленте в образе украинского бойца ММА Игоря Волчанчина, который дважды выходил на ринг с Керром в 1999 и 2000 годах.

В первом бою украинец выиграл нокаутом, но поединок был признан несостоявшимся, а во втором — Волчанчин победил Керра.

Кроме Усика и Джонсона в съемках также примут участие Эмили Блант, Линдси Гэвин и Райан Бейдер.

Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

За свою спортивную карьеру Керр успел стать двукратным чемпионом UFC в тяжелом весе, победителем турнира World Vale Tudo Championship и участником PRIDE FC.

Пока не был опубликован официальный трейлер фильма и не известна точная дата премьеры.

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