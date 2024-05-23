Олександр Усик спробує себе у голлівудському кіно — що відомо

Український боксер Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик зіграє у голлівудській стрічці Smashing Machine ("Нищівна машина"). Біографічна стрічка розповідає історію колишнього бійця UFC Марка Керра.

Про це йдеться на сайті IMDb.

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Боксер зіграє вперше зіграє роль у біографічній стрічці, яка має вийти на екрани у 2025 році під назвою "The Smashing Machine". Головну роль бійця ММА Марка Керра в ній зіграє Двейн "Скеля" Джонсон.

Усик постане у стрічці в образі українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина, який двічі виходив на ринг з Керром у 1999 та 2000-му роках.

У першому бою українець виграв нокаутом, але поєдинок був визнаний таким, що не відбувся, а у другому — Вовчанчин переміг Керра.

Окрім Усика та Джонсона у зйомках також візьмуть участь Емілі Блант, Ліндсі Гевін та Раян Бейдер.

Український боксер Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

За свою спортивну кар'єру Керр встиг стати дворазовим чемпіоном UFC у важкій вазі, переможцем турніру World Vale Tudo Championship та учасником PRIDE FC.

Поки що не було опубліковано офіційного трейлеру фільму та не відома точна дата прем'єри.

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