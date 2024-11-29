Усик и Фьюри стали героями нового видео перед боем в Эр-Рияде

Леннокс Льюис и Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Украинский боксер Александр Усик и его британский соперник Тайсон Фьюри стали главными героями нового ролика, который посвящен второй части их противостояния. Соперники завершают подготовку к реваншу, до которого осталось меньше месяца.

Фьюри продемонстрировал решимость отобрать у украинца чемпионские пояса в промо Sky Sports.

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В ночь с пятницы на субботу, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет вечер бокса. Центральным поединком станет противостояния Тайсона Фьюри и Александра Усика. Британец мечтает взять реванш за поражение годичной давности.

Отрывок из видео. Фото: скриншот X

Новое промо боя

Победитель боя Усик — Фьюри станет абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе и обладателем поясов WBC, WBA, WBO и IBO. Право на реванш было прописано в контракте соперников на первый поединок, который украинец выиграл раздельным решением судей.

Tyson Fury's rematch with Oleksandr Usyk will be broadcast live on Sky Sports Box Office on December 21 🚨#UsykFury2 | #RiyadhSeason pic.twitter.com/HmnssQS8bi — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) November 29, 2024

В новом видео, которое посвящено предстоящему спортивному событию, сделан акцент на мотивации Тайсона Фьюри. Британский спортсмен демонстрирует готовность провести лучший бой в своей карьере и объясняет, для чего ему необходима победа над Александром Усиком.

Напомним, стали известны гонорары Тайсона Фьюри и Александра Усика за второй бой этих соперников.

Украинский боксер Александр Усик оказался в центре внимания из-за мема, на котором оказался и другой знаменитый спортсмен.

Голливудский актер с украинскими корнями адресовал Александру Усику слова поддержки накануне противостояния боксера с Тайсоном Фьюри.