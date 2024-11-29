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Усик против Фьюри — вышло новое огненное промо боя

29 ноября 2024 15:31
Станислав Костюк - Редактор
Усик и Фьюри стали героями нового видео перед боем в Эр-Рияде
Леннокс Льюис и Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/
Станислав Костюк - Редактор

Украинский боксер Александр Усик и его британский соперник Тайсон Фьюри стали главными героями нового ролика, который посвящен второй части их противостояния. Соперники завершают подготовку к реваншу, до которого осталось меньше месяца.

Фьюри продемонстрировал решимость отобрать у украинца чемпионские пояса в промо Sky Sports

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В ночь с пятницы на субботу, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет вечер бокса. Центральным поединком станет противостояния Тайсона Фьюри и Александра Усика. Британец мечтает взять реванш за поражение годичной давности. 

Тайсон Фьюри
Отрывок из видео. Фото: скриншот X

Новое промо боя 

Победитель боя Усик — Фьюри станет абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе и обладателем поясов WBC, WBA, WBO и IBO. Право на реванш было прописано в контракте соперников на первый поединок, который украинец выиграл раздельным решением судей. 

В новом видео, которое посвящено предстоящему спортивному событию, сделан акцент на мотивации Тайсона Фьюри. Британский спортсмен демонстрирует готовность провести лучший бой в своей карьере и объясняет, для чего ему необходима победа над Александром Усиком. 

Напомним, стали известны гонорары Тайсона Фьюри и Александра Усика за второй бой этих соперников. 

Украинский боксер Александр Усик оказался в центре внимания из-за мема, на котором оказался и другой знаменитый спортсмен. 

Голливудский актер с украинскими корнями адресовал Александру Усику слова поддержки накануне противостояния боксера с Тайсоном Фьюри. 

спорт Александр Усик бокс Тайсон Фьюри Бой Усик — Фьюрі

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