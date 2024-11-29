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Усик проти Ф'юрі — вийшло нове вогняне промо бою

29 листопада 2024 15:31
Станіслав Костюк - Редактор
Усик і Ф'юрі стали героями нового відео перед боєм в Ер-Ріяді
Леннокс Льюїс та Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/
Станіслав Костюк - Редактор

Український боксер Олександр Усик та його британський суперник Тайсон Ф'юрі стали головними героями нового ролика, який присвячений другій частині їхнього протистояння. Суперники завершують підготовку до реваншу, до якого залишилося менш як місяць.

Ф'юрі продемонстрував рішучість відібрати в українця чемпіонські пояси у промо Sky Sports.

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У ніч із п'ятниці на суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться вечір боксу. Центральним поєдинком стане протистояння Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика.

Тайсон Ф'юрі
Уривок із відео. Фото: скриншот X

Нове промо бою

Переможець бою Усик — Ф'юрі стане абсолютним чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі та володарем поясів WBC, WBA, WBO та IBO. Право на реванш було прописано у контракті суперників на перший поєдинок, який українець виграв роздільним рішенням суддів.

У новому відео, яке присвячене майбутній спортивній події, зроблено акцент на мотивації Тайсона Ф'юрі. Британський спортсмен демонструє готовність провести найкращий бій у своїй кар'єрі та пояснює, для чого йому необхідна перемога над Олександром Усиком.

Нагадаємо, стали відомі гонорари Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика за другий бій цих суперників.

Український боксер Олександр Усик опинився у центрі уваги через мема, на якому опинився й інший знаменитий спортсмен.

Голлівудський актор з українським корінням адресував Олександру Усику слова підтримки напередодні протистояння боксера з Тайсоном Ф'юрі.

спорт Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі Бій Усик — Ф'юрі

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