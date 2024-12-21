Усик Фьюри как украинский боксер выходил в ринг. Видео

Усик вышел в ринг на бой против Фьюри — видео
Самый ожидаемый бой конца 2024 года началось, смотреть Усик — Фьюри можно здесь. Оба боксера уже в ринге.
Украинский боксер Александр Усик выходил на ринг под песню под привычные украинские мотивы, сообщает портал Новости.LIVE.
Гимн Украины спел украинский певец Артем Пивоваров.
Икона, шампиньона, Олександр Usyk makes walk hoping for repeat of 8 months ago proti Tyson Fury ✨ #Usyk2Fury | BUY NOW on TNT Sports Box Office ▶️ https://t.co/FXWiFF98Ej pic.twitter.com/lvayTwLm5y— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) December 21, 2024
Бой Усик – Фьюри. Кратко
Это 12-раундовое сражение, на кону которого три чемпионских пояса - WBA, WBC, WBO. Это не бой за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе, которым был майский поединок между этими боксерами.
Рефери поединка будет представитель Пуэрто-Рико Роберто Рамирес-младший. Судят поединок Херардо Мартинес (Пуэрто-Рико), Пэт Морли (США) и Игнасио Роблес (Панама).
Напомним, портал Новини.LIVE ведет прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка Усик - Фьюри.
Бой Усика и Фьюри впервые будет судить искусственный интеллект.
Александр Усик и Тайсон Фьюри провели церемонию взвешивания, где соперник украинца шокировал своим результатом.
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