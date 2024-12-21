Усик Фьюри как украинский боксер выходил в ринг. Видео

Александр Усик выходит на бой. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Самый ожидаемый бой конца 2024 года началось, смотреть Усик — Фьюри можно здесь. Оба боксера уже в ринге.

Украинский боксер Александр Усик выходил на ринг под песню под привычные украинские мотивы, сообщает портал Новости.LIVE.

Читайте также:

Гимн Украины спел украинский певец Артем Пивоваров.

Икона, шампиньона, Олександр Usyk makes walk hoping for repeat of 8 months ago proti Tyson Fury ✨ #Usyk2Fury | BUY NOW on TNT Sports Box Office ▶️ https://t.co/FXWiFF98Ej pic.twitter.com/lvayTwLm5y — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) December 21, 2024

Бой Усик – Фьюри. Кратко

Это 12-раундовое сражение, на кону которого три чемпионских пояса - WBA, WBC, WBO. Это не бой за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе, которым был майский поединок между этими боксерами.

Рефери поединка будет представитель Пуэрто-Рико Роберто Рамирес-младший. Судят поединок Херардо Мартинес (Пуэрто-Рико), Пэт Морли (США) и Игнасио Роблес (Панама).

Напомним, портал Новини.LIVE ведет прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка Усик - Фьюри.

Бой Усика и Фьюри впервые будет судить искусственный интеллект.

Александр Усик и Тайсон Фьюри провели церемонию взвешивания, где соперник украинца шокировал своим результатом.