Усик Ф'юрі — як український боксер виходив в ринг. Відео

Усик вийшов у ринг на бій проти Ф'юрі — відео
Найочікуваніший бій кінця 2024 року розпочався, дивитись Усик — Ф'юрі можна тут. Обидва боксери вже в ринзі.
Український боксер Олександр Усик виходив на ринг під пісню під звичні українські мотиви, повідомляє портал Новини.LIVE.
Гімн України заспівав український співак Артем Пивоваров.
The icon, the champion, Oleksandr Usyk makes the walk hoping for a repeat of eight months ago against Tyson Fury ✨#Usyk2Fury | BUY NOW on TNT Sports Box Office ▶️ https://t.co/FXWiFF98Ej pic.twitter.com/lvayTwLm5y— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) December 21, 2024
Бій Усик — Ф'юрі. Коротко
Це 12-раундовий бій, на кону якого три чемпіонські пояси - WBA, WBC, WBO. Це НЕ бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, яким був травневий поєдинок між цими боксерами.
Рефері поєдинку буде представник Пуерто-Ріко Роберто Рамірес-молодший. Судитимуть поєдинок Херардо Мартінес (Пуерто-Ріко), Пет Морлі (США) та Ігнасіо Роблес (Панама).
Нагадаємо, портал Новини.LIVE веде пряму текстову онлайн-трансляцію поєдинку Усик — Ф'юрі.
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