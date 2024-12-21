Усик Ф'юрі — як український боксер виходив в ринг. Відео

Олександр Усик виходить на бій. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Найочікуваніший бій кінця 2024 року розпочався, дивитись Усик — Ф'юрі можна тут. Обидва боксери вже в ринзі.

Український боксер Олександр Усик виходив на ринг під пісню під звичні українські мотиви, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Гімн України заспівав український співак Артем Пивоваров.

The icon, the champion, Oleksandr Usyk makes the walk hoping for a repeat of eight months ago against Tyson Fury ✨#Usyk2Fury | BUY NOW on TNT Sports Box Office ▶️ https://t.co/FXWiFF98Ej pic.twitter.com/lvayTwLm5y — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) December 21, 2024

Бій Усик — Ф'юрі. Коротко

Це 12-раундовий бій, на кону якого три чемпіонські пояси - WBA, WBC, WBO. Це НЕ бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, яким був травневий поєдинок між цими боксерами.

Рефері поєдинку буде представник Пуерто-Ріко Роберто Рамірес-молодший. Судитимуть поєдинок Херардо Мартінес (Пуерто-Ріко), Пет Морлі (США) та Ігнасіо Роблес (Панама).

Нагадаємо, портал Новини.LIVE веде пряму текстову онлайн-трансляцію поєдинку Усик — Ф'юрі.

Бій Усика та Ф'юрі вперше буде судити штучний інтелект.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі провели церемонію зважування, де суперник українця шокував своїм результатом.