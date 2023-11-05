Усик заявил, что хотел воевать, однако бойцы ВСУ убедили заниматься своим делом

Украинский боксер Александр Усик. Фото: скриншот с видео

Украинский боксер Александр Усик заявил, что хотел воевать против российских оккупантов. Однако военные убедили его заниматься своим делом.

Об этом Александр Усик сказал в интервью TNT Sports Boxing.

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Усик хотел воевать

По словам боксера, он планировал идти на войну, однако его отказали украинские военные. Они призвали его продолжать заниматься своим делом.

"Я хотел к ним, но они сказали: занимайся своей работой, у тебя хорошо это получается", — рассказал Усик.

Напомним, чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик во время перерыва между боями ездил к украинским военным на передовую. По словам боксера, он ощутил на войне запах смерти.

Также мы писали, что чемпион мира по боксу Александр Усик является действующим футболистом житомирского футбольного клуба "Полесье". Он еще не дебютировал в матче украинской премьер-лиги, но надеется это сделать.

Добавим, бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится в феврале следующего года. Дата поединка снова была перенесена.