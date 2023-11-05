Усик заявив, що хотів воювати, однак бійці ЗСУ переконали займатись своєю справою
Український боксер Олександр Усик заявив, що хотів воювати проти російських окупантів. Однак військові переконали його займатися своєю справою.
Про це Олександр Усик сказав в інтерв'ю TNT Sports Boxing.
Усик хотів воювати
За словами боксера, він планував йти на війну, однак його відмовили українські військові. Вони закликали його продовжувати займатися своєю справою.
"Я хотів до них, але вони сказали: займайся своєю роботою, у тебе гарно це виходить", — розповів Усик.
Нагадаємо, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик під час перерви між боями їздив до українських військових на передову. За словами боксера, він відчув на війні запах смерті.
Також ми писали, що чемпіон світу з боксу Олександр Усик є чинним футболістом житомирського футбольного клубу "Полісся". Він ще не дебютував у матчі українській Прем'єр-лізі, але сподівається це зробити.
Додамо, бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться у лютому наступного року. Дату поєдинку знову було перенесено.
Читайте Новини.LIVE!