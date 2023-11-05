Усик заявив, що хотів воювати, однак бійці ЗСУ переконали займатись своєю справою

Український боксер Олександр Усик. Фото: скриншот з відео

Український боксер Олександр Усик заявив, що хотів воювати проти російських окупантів. Однак військові переконали його займатися своєю справою.

Про це Олександр Усик сказав в інтерв'ю TNT Sports Boxing.

Читайте також:

Усик хотів воювати

За словами боксера, він планував йти на війну, однак його відмовили українські військові. Вони закликали його продовжувати займатися своєю справою.

"Я хотів до них, але вони сказали: займайся своєю роботою, у тебе гарно це виходить", — розповів Усик.

Нагадаємо, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик під час перерви між боями їздив до українських військових на передову. За словами боксера, він відчув на війні запах смерті.

Також ми писали, що чемпіон світу з боксу Олександр Усик є чинним футболістом житомирського футбольного клубу "Полісся". Він ще не дебютував у матчі українській Прем'єр-лізі, але сподівається це зробити.

Додамо, бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться у лютому наступного року. Дату поєдинку знову було перенесено.