Александр Усик рассекретил, как поддерживает здоровье после тяжелого боя

Украинский боксер Александр Усик. Фото: Новини.LIVE

Украинский спортсмен Александр Усик рассказал, как восстанавливается после сложных тренировок и поединков. Он подробно описал, как врачи следят за его здоровьем.

Об этом он высказался на XX Юбилейном Международном Форуме по кардиологии и кардиохирургии.

Реклама

Читайте также:

Врачи внимательно следят за состоянием Александра Усика

Боксер рассказал, что для него восстановление — это диета, обследование личным врачом, употребление витаминов, которые разрешены антидопинговой компанией, а также качественный сон.

"Я ложусь где-то в 22:30. Если у меня есть раннее пробуждение в 5:45, я потренировался, пришел, помолился, помылся и ложусь еще дочитаю полтора-два часа. Потом завтрак, дневная тренировка. Могу сходить на массаж или прессотерапию. Перед вечерней тренировкой я полтора часика отдыхаю. И быть наедине иногда. Когда ты работаешь, толпа мешает. Врач постоянно мониторит тело, каждое утро он смотрит мое сердце. Мы проходим некоторые тесты, есть датчики, с которыми я сплю", — отметил Усик.

Также каждый четверг в восемь утра спортсмен сдает кровь и его команда смотрит, в каком состоянии тело. Например, врач, тренер по физподготовке, массажист, тренер по боксу садятся и говорят: "сегодня у нас тренировка, 12 раундов спарринга, пульс может до 200 доходить".

"Конечно, они могут решить, что это не вариант, потому что вчера была тренировка в красной зоне. И они решают, что сегодня будет 8 раундов. Ведь много — не значит, что это хорошо. Восстановление — это когда я разговариваю со своими детьми по телефону. Кто-то говорит, что телефон забирает силы, но не тогда, когда ты разговариваешь со своей семьей", — признается Александр.

Напомним, Александр Усик встретился с известным украинским военным и командиром "Азова".

Перспективный боксер хочет бросить вызов Александру Усику сразу после важнейшего сражения в карьере.