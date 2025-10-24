Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик признался, как восстанавливается после сложных поединков

Усик признался, как восстанавливается после сложных поединков

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 17:41
обновлено: 17:53
Александр Усик рассекретил, как поддерживает здоровье после тяжелого боя
Украинский боксер Александр Усик. Фото: Новини.LIVE

Украинский спортсмен Александр Усик рассказал, как восстанавливается после сложных тренировок и поединков. Он подробно описал, как врачи следят за его здоровьем.

Об этом он высказался на XX Юбилейном Международном Форуме по кардиологии и кардиохирургии.

Реклама
Читайте также:

Врачи внимательно следят за состоянием Александра Усика

Боксер рассказал, что для него восстановление — это диета, обследование личным врачом, употребление витаминов, которые разрешены антидопинговой компанией, а также качественный сон.

"Я ложусь где-то в 22:30. Если у меня есть раннее пробуждение в 5:45, я потренировался, пришел, помолился, помылся и ложусь еще дочитаю полтора-два часа. Потом завтрак, дневная тренировка. Могу сходить на массаж или прессотерапию. Перед вечерней тренировкой я полтора часика отдыхаю. И быть наедине иногда. Когда ты работаешь, толпа мешает. Врач постоянно мониторит тело, каждое утро он смотрит мое сердце. Мы проходим некоторые тесты, есть датчики, с которыми я сплю", — отметил Усик.

Также каждый четверг в восемь утра спортсмен сдает кровь и его команда смотрит, в каком состоянии тело. Например, врач, тренер по физподготовке, массажист, тренер по боксу садятся и говорят: "сегодня у нас тренировка, 12 раундов спарринга, пульс может до 200 доходить".

"Конечно, они могут решить, что это не вариант, потому что вчера была тренировка в красной зоне. И они решают, что сегодня будет 8 раундов. Ведь много — не значит, что это хорошо. Восстановление — это когда я разговариваю со своими детьми по телефону. Кто-то говорит, что телефон забирает силы, но не тогда, когда ты разговариваешь со своей семьей", — признается Александр.

Напомним, Александр Усик встретился с известным украинским военным и командиром "Азова".

Перспективный боксер хочет бросить вызов Александру Усику сразу после важнейшего сражения в карьере.

спорт Александр Усик бокс медицина восстановление
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации