Україна
Дата публікації: 24 жовтня 2025 17:41
Оновлено: 17:53
Олександр Усик розсекретив, як підтримує здоров'я після важкого бою
Український боксер Олександр Усик. Фото: Новини.LIVE

Український спортсмен Олександр Усик розповів, як відновлюється після складних тренувань та поєдинків. Він детально описав, як лікарі стежать за його здоров'ям.

Про це він висловився на XX Ювілейному Міжнародному Форумі з кардіології та кардіохірургії.

Лікарі уважно стежать за станом Олександра Усика

Боксер розповів, що для нього відновлення — це дієта, обстеження особистим лікарем, вживання вітамінів, які дозволені антидопінговою компанією, а також якісний сон.

"Я лягаю десь о 22:30. Якщо в мене є раннє прокидання в 5:45, я потренувався, прийшов, помолився, помився і лягаю ще дочитаю півтори-дві години. Потім сніданок, денне тренування. Можу сходити на масаж або пресотерапію. Перед вечірнім тренуванням я півтори годинки відпочиваю. І бути наодинці інколи. Коли ти працюєш, натовп заважає. Лікар постійно моніторить тіло, щоранку він дивиться моє серце. Ми проходимо деякі тести, є датчики, з якими я сплю", — зазначив Усик. 

Також щочетверга о восьмій ранку спортсмен здає кров і його команда дивиться, в якому стані тіло. Наприклад, лікар, тренер з фізпідготовки, масажист, тренер боксу сідають і кажуть: "сьогодні у нас тренування, 12 раундів спарингу, пульс може до 200 доходити".

"Звичайно, вони можуть вирішити, що це не варіант, тому що вчора було тренування в червоній зоні. І вони вирішують, що сьогодні буде 8 раундів. Адже багато — не означає, що це добре. Відновлення — це коли я розмовляю зі своїми дітьми телефоном. Хтось каже, що телефон забирає сили, але не тоді, коли ти розмовляєш зі своєю родиною", — зізнається Олександр.

Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
