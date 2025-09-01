Усик стал героем рекламного ролика известного бренда

Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик продолжает отдыхать от боя с Даниэлем Дюбуа. При этом, он успевает заниматься и другими проектами.

Одним из них стала реклама любимого бренда одежды, который в социальных сетях показал ролик.

Усик в новом ролике любимого бренда одежды

Усик стал участником рекламного ролика итальянского бренда одежды Stone Island. Вместе с Александром в проекте приняли участие исполнительница Chy Cartier, итальянский актер Алессандро Борги и другие известные личности, что добавляет кампании разнообразия.

Интересно, что реплика Усика в ролике звучала на украинском языке.

Этот бренд является любимым для Усика и они ранее создали для украинца эксклюзивную куртку, в которой он выходил на реванш с Даниэлем Дюбуа.

Усик сейчас должен пройти дополнительное медицинское обследование, чтобы доказать WBO, что он травмировал спину. От обследования зависит, оставят ли у Александра чемпионский титул.

