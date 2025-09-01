Відео
Головна Спорт Усик знявся у рекламі популярного бренду одягу

Усик знявся у рекламі популярного бренду одягу

Дата публікації: 1 вересня 2025 23:34
Усик став героєм рекламного ролика відомого бренду
Олександр Усик. Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик продовжує відпочивати від бою з Даніелем Дюбуа. При цьому, він встигає займатися й іншими проєктами.

Одним із ним стала реклама улюбленого бренду одягу, який в соціальних мережах показав ролик.

A post shared by Stone Island (@stoneisland)

Усик у новому ролику улюбленого бренду одягу

Усик став учасником рекламного ролика італійського бренду одягу Stone Island. Разом з Олександром у проєкті взяли участь виконавиця Chy Cartier, італійський актор Алессандро Боргі та інші відомі особистості, що додає кампанії розмаїття.

Цікаво, що репліка Усика в ролику звучала українською мовою.

Цей бренд є улюбленим для Усика і вони раніше створили для українця ексклюзивну куртку, в якій він виходив на реванш із Даніелем Дюбуа.

Усик наразі має пройти додаткове медичне обстеження, щоб довести WBO, що він травмував спину. Від обстеження залежить, чи залишать у Олександра чемпіонський титул.

Нагадаємо, раніше стало відомо, де та коли покажуть матч збірної України проти Франції.

"Манчестер Сіті" підписав найкращого воротаря в світі, якого вигнали з минулої команди.

