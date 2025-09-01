Усик став героєм рекламного ролика відомого бренду

Усик знявся у рекламі популярного бренду одягу
Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик продовжує відпочивати від бою з Даніелем Дюбуа. При цьому, він встигає займатися й іншими проєктами.
Одним із ним стала реклама улюбленого бренду одягу, який в соціальних мережах показав ролик.
Усик у новому ролику улюбленого бренду одягу
Усик став учасником рекламного ролика італійського бренду одягу Stone Island. Разом з Олександром у проєкті взяли участь виконавиця Chy Cartier, італійський актор Алессандро Боргі та інші відомі особистості, що додає кампанії розмаїття.
Цікаво, що репліка Усика в ролику звучала українською мовою.
Цей бренд є улюбленим для Усика і вони раніше створили для українця ексклюзивну куртку, в якій він виходив на реванш із Даніелем Дюбуа.
Усик наразі має пройти додаткове медичне обстеження, щоб довести WBO, що він травмував спину. Від обстеження залежить, чи залишать у Олександра чемпіонський титул.
