Не Тайсон Фьюри — Усика заставят выйти в ринг с другим соперником

Александр Усик перед реваншем с Даниэлем Дюбуа. Фото: instagram.com/rtfight_com/

Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между Александром Усиком и временным чемпионом Джозефом Паркером. У сторон есть 30 дней, чтобы договориться об условиях поединка.

В противном случае будут назначены промоутерские торги, сообщает аккаунт WBO в Instagram.

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Джозеф Паркер является обязательным претендентом по версии WBO, а также клиентом известного промоутера Фрэнка Уоррена. Последний раз новозеландец выходил на ринг в феврале, где уверенно нокаутировал Мартина Баколе во втором раунде.

Джозеф Паркер во время выхода на ринг. Фото: instagram.com/joeboxerparker/

WBO требует, чтобы Александр Усик провел обязательную защиту именно с Паркером. Это может стать последним боем в карьере украинца, если он решит завершить профессиональный путь после завоевания всех поясов в супертяжелом весе.

Что известно о Джозефе Паркере

Опытному новозеландскому боксеру сейчас 33 года. Он уже был чемпионом мира по версии WBO в 2016–2018 годах, а в начале 2024-го завоевал статус временного чемпиона. В его активе 36 побед и всего 3 поражения, среди соперников — Уайлдер, Джойс, Руис и другие громкие имена.

Реванш Усика и Дюбуа. Фото: instagram.com/rtfight_com/

Усик, недавно одолевший Дюбуа в пятом раунде, сам включал Паркера в список возможных финальных соперников. Однако о будущем украинец пока говорит осторожно. После победы он признался, что хочет провести немного времени с семьей и не исключает, что следующий бой станет последним.

Напомним, мы рассказали о трогательном ритуале Александра Усика, в основе которого оказалась его жена Екатерина.

Майк Коппинджер написал, что украинский боксер получил менее 10 млн евро за реванш с Даниэлем Дюбуа.

Вскоре после победы над британским боксером Усик и его жена попрощались с Украиной и улетели в Испанию.