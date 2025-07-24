Не Тайсон Ф'юрі — Усика змусять вийти в ринг з іншим суперником

Олександр Усик перед реваншем із Даніелем Дюбуа. Фото: instagram.com/rtfight_com/

Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між Олександром Усиком та тимчасовим чемпіоном Джозефом Паркером. У сторін є 30 днів, щоб домовитися про умови поєдинку.

В іншому разі буде призначено промоутерські торги, повідомляє акаунт WBO в Instagram.

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Джозеф Паркер є обов'язковим претендентом за версією WBO, а також клієнтом відомого промоутера Френка Воррена. Востаннє новозеландець виходив на ринг у лютому, де впевнено нокаутував Мартіна Баколе в другому раунді.

Джозеф Паркер під час виходу на ринг. Фото: instagram.com/joeboxerparker/

WBO вимагає, щоб Олександр Усик провів обов'язковий захист саме з Паркером. Це може стати останнім боєм у кар'єрі українця, якщо він вирішить завершити професійний шлях після завоювання всіх поясів у суперважкій вазі.

Що відомо про Джозефа Паркера

Досвідченому новозеландському боксеру нині 33 роки. Він уже був чемпіоном світу за версією WBO у 2016-2018 роках, а на початку 2024-го завоював статус тимчасового чемпіона. У його активі 36 перемог і лише 3 поразки, серед суперників — Вайлдер, Джойс, Руїс та інші гучні імена.

Реванш Усика та Дюбуа. Фото: instagram.com/rtfight_com/

Усик, який нещодавно здолав Дюбуа в п'ятому раунді, сам включав Паркера до списку можливих фінальних суперників. Однак про майбутнє українець поки що говорить обережно. Після перемоги він зізнався, що хоче провести трохи часу з сім'єю і не виключає, що наступний бій стане останнім.

Нагадаємо, ми розповіли про зворушливий ритуал Олександра Усика, в основі якого виявилася його дружина Катерина.

Майк Коппінджер написав, що український боксер отримав менше ніж 10 млн євро за реванш із Даніелем Дюбуа.

Незабаром після перемоги над британським боксером Усик та його дружина попрощалися з Україною і вилетіли до Іспанії.