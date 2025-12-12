Арсенал верит в Дьекереша и нацелился на игроков Реала и Милана

Виктор Дьекереш (в центре) во время тренировки. Фото: Reuters/Matthew Childs

Лондонский "Арсенал" продолжает рассчитывать на Виктора Дьекереша как ключевого нападающего команды и не планирует приобретать игрока на его позицию в ближайшее трансферное окно.

В клубе считают, что шведский форвард способен прогрессировать и оставаться основным вариантом в центре атаки, сообщает Caught Offside.

"Канониры" сосредоточены на поиске футболистов, которые могли бы усилить атакующую линию и создать более комфортные условия для игры Виктора Дьекереша. Руководство клуба анализирует рынок с прицелом на игроков, способных добавить скорости, креатива и стабильности в завершающей стадии атак.

Виктор Дьекереш в матче с "Челси". Фото: Reuters/Matthew Childs

Кого может подписать "Арсенал"

Лондонцы проявляют интерес к вингеру "Милана" Рафаэлу Леау, а также к крайнему нападающему мадридского "Реала" Родриго. Оба футболиста рассматриваются как варианты для усиления флангов, которые могли бы повысить вариативность атакующей игры команды.

Такой подход связан с кадровыми трудностями в текущем составе. Кай Хаверц и Габриэл Жезус регулярно сталкиваются с травмами, а Габриэл Мартинелли не всегда демонстрирует стабильный уровень игры. В "Арсенале" рассчитывают, что точечное усиление атаки позволит раскрыть потенциал Дьекереша и повысить эффективность команды в решающих матчах.

