Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В Арсенале определились с будущим Дьекереша

В Арсенале определились с будущим Дьекереша

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 11:25
Арсенал верит в Дьекереша и нацелился на игроков Реала и Милана
Виктор Дьекереш (в центре) во время тренировки. Фото: Reuters/Matthew Childs

Лондонский "Арсенал" продолжает рассчитывать на Виктора Дьекереша как ключевого нападающего команды и не планирует приобретать игрока на его позицию в ближайшее трансферное окно.

В клубе считают, что шведский форвард способен прогрессировать и оставаться основным вариантом в центре атаки, сообщает Caught Offside.

Реклама
Читайте также:

"Канониры" сосредоточены на поиске футболистов, которые могли бы усилить атакующую линию и создать более комфортные условия для игры Виктора Дьекереша. Руководство клуба анализирует рынок с прицелом на игроков, способных добавить скорости, креатива и стабильности в завершающей стадии атак. 

Виктор Дьекереш
Виктор Дьекереш в матче с "Челси". Фото: Reuters/Matthew Childs

Кого может подписать "Арсенал" 

Лондонцы проявляют интерес к вингеру "Милана" Рафаэлу Леау, а также к крайнему нападающему мадридского "Реала" Родриго. Оба футболиста рассматриваются как варианты для усиления флангов, которые могли бы повысить вариативность атакующей игры команды.

Такой подход связан с кадровыми трудностями в текущем составе. Кай Хаверц и Габриэл Жезус регулярно сталкиваются с травмами, а Габриэл Мартинелли не всегда демонстрирует стабильный уровень игры. В "Арсенале" рассчитывают, что точечное усиление атаки позволит раскрыть потенциал Дьекереша и повысить эффективность команды в решающих матчах. 

Напомним, у Руслана Малиновского появятся как минимум два предложения от грандов Серии А. 

Карьера Михаила Мудрика приведет его в чемпионат Португалии, где уже играют украинские футболисты. 

спорт футбол Футбол трансферы Арсенал Виктор Дьекереш
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации