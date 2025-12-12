Відео
В Арсеналі визначилися з майбутнім Дьокереша

В Арсеналі визначилися з майбутнім Дьокереша

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 11:25
Арсенал вірить у Дьокереша і націлився на гравців Реала та Мілана
Віктор Дьокереш (у центрі) під час тренування. Фото: Reuters/Matthew Childs

Лондонський "Арсенал" продовжує розраховувати на Віктора Дьокереша як на ключового нападника команди та не планує купувати гравця на його позицію в найближче трансферне вікно.

У клубі вважають, що шведський форвард здатний прогресувати й залишатися основним варіантом у центрі атаки, повідомляє Caught Offside.

Реклама
Читайте також:

"Каноніри" зосереджені на пошуку футболістів, які могли б посилити атакувальну лінію та створити більш комфортні умови для гри Віктора Дьокереша. Керівництво клубу аналізує ринок із прицілом на гравців, здатних додати швидкості, креативу та стабільності в завершальній стадії атак.

Виктор Дьекереш
Віктор Дьокереш у матчі з "Челсі". Фото: Reuters/Matthew Childs

Кого може підписати "Арсенал"

Лондонці виявляють інтерес до вінгера "Мілана" Рафаела Леау, а також до крайнього нападника мадридського "Реала" Родріго. Обидва футболісти розглядаються як варіанти для посилення флангів, які могли б підвищити варіативність атакувальної гри команди.

Такий підхід пов'язаний із кадровими труднощами в поточному складі. Кай Хаверц та Габріел Жезус регулярно стикаються з травмами, а Габріел Мартінеллі не завжди демонструє стабільний рівень гри. В "Арсеналі" розраховують, що точкове посилення атаки дасть змогу розкрити потенціал Дьокереша та підвищити ефективність команди у вирішальних матчах.

Нагадаємо, у Руслана Маліновського з'являться щонайменше дві пропозиції від грандів Серії А.

Кар'єра Михайла Мудрика приведе його в чемпіонат Португалії, де вже грають українські футболісти.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
