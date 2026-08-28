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Главная Спорт В ФК Харьков впервые прокомментировали слухи о переходе Яремчука

В ФК Харьков впервые прокомментировали слухи о переходе Яремчука

Ua ru
28 августа 2026 12:31
Коротун ответил на слухи о трансфере Яремчука в ФК Харьков
Роман Яремчук в сборной Украины. Фото: Getty Images

Футбольный клуб "Харьков" не планирует подписывать нападающего сборной Украины Романа Яремчука. Вице-президент Юрий Коротун назвал сообщения о возможном трансфере неподтвержденными. Кманда не ищет новых игроков и считают летнюю трансферную кампанию практически завершенной.

При этом ситуация Яремчука в "Олимпиакосе" действительно остается неопределенной, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".

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В "Харькове" не подтвердили интерес к форварду

Нападающий национальной команды не попал в заявку греческого клуба на квалификацию Лиги чемпионов, а затем остался вне списка команды на стартовый тур чемпионата Греции. В прошлом сезоне Роман Яремчук вторую половину провел в аренде за "Лион", где забил пять голов и отдал одну результативную передачу в 14 матчах. Французский клуб не активировал опцию выкупа, после чего нападающий вернулся в расположение "Олимпиакоса".

"Я вообще без понятия, кто это распространяет. Скорее всего, трансферная кампания завершена. Никого пока не ищем", — заявил Коротун.

На старте чемпионата Украины "Харьков" набрал три очка в трех турах, одержав одну победу и потерпев два поражения. В следующем матче команда Младена Бартуловича сыграет на выезде против луганской "Зари" 30 августа. 

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футбол Футбол трансферы Роман Яремчук Олимпиакос ФК Харьков
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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