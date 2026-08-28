Коротун відреагував на чутки про перехід Яремчука до ФК Харків

Роман Яремчук у збірній України. Фото: Getty Images

Футбольний клуб "Харків" не планує підписувати нападника збірної України Романа Яремчука. Віцепрезидент Юрій Коротун назвав повідомлення про можливий трансфер непідтвердженими. Команда не шукає нових гравців і вважає літню трансферну кампанію практично завершеною.

При цьому ситуація Яремчука в "Олімпіакосі" дійсно залишається невизначеною, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".

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У "Харкові" не підтвердили інтерес до форварда

Нападник національної збірної не потрапив до заявки грецького клубу на кваліфікацію Ліги чемпіонів, а потім залишився поза складом команди на стартовий тур чемпіонату Греції. Минулого сезону Роман Яремчук другу половину провів у оренді за "Ліон", де забив п’ять голів і віддав одну результативну передачу в 14 матчах. Французький клуб не активував опцію викупу, після чого нападник повернувся до складу "Олімпіакоса".

"Я взагалі не маю уявлення, хто це поширює. Швидше за все, трансферна кампанія завершена. Нікого поки що не шукаємо", — заявив Коротун.

На старті чемпіонату України "Харків" набрав три очки в трьох турах, здобувши одну перемогу та зазнавши двох поразок. У наступному матчі команда Младена Бартуловича зіграє на виїзді проти луганської "Зорі" 30 серпня.

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