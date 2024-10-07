Дебют трансгендерной команды Fenix FC в Испании завершился провалом

Команда трансгендеров. Фото: Reuters/Albert Gea

В Испании состоялся первый официальный матч с участием трансгендеров. Это все бывшие девушки, решившие стать мужчинами.

Первая игра оказалась провальной, сообщил портал Reuters.

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Команда трансгендеров. Фото: Reuters/Albert Gea

Дебют команды-трансгендеров

Команда, состоящая на 100% из трансгендеров, дебютировала в мужской региональной лиге Испании. Для получения такой возможности клубу Fenix FC пришлось преодолеть много административных препятствий и предвзятость со стороны футбольных чиновников.

Команда ранее провела несколько товарищеских матчей и игр в формате семь на семь в прошлом сезоне, а теперь выступает в пятом дивизионе северо-западного региона Каталонии.

Первый матч Fenix FC состоялся 21 сентября, закончился поражением со счетом 0:19.

Отметим, что болельщикам и игрокам важнее не результат, а то, что трансгендеры получили право играть в любимый вид спорта на равных условиях.

Интересно, что Испания приняла новый закон, у которого нет аналогов. В нем говорится о правах трансгендеров, которым упростят процедуру смены юридической гендерной идентичности. Направлены эти изменения из-за случаев дискриминации представителей ЛГБТ сообщества, четверть из которых касались трансгендеров.

Напомним, звезда Олимпийских игр-2024 Иман Хелиф сменила имидж после обвинений в трансгендерности.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал Олимпиаду из-за трансгендеров.