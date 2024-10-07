Дебют трансгендерної команди Fenix FC в Іспанії завершився провалом

Команда трансгендерів. Фото: Reuters/Albert Gea

В Іспанії відбувся перший офіційний матч за участю трансгендерів. Це всі колишні дівчата, котрі вирішили стати чоловіками.

Перша гра виявилася провальною, повідомило Reuters.

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Команда трансгендерів. Фото: Reuters/Albert Gea

Дебют команди-трансгендерів

Команда, що складається на 100% трансгендерів, дебютувала в чоловічій регіональній лізі Іспанії. Для отримання такої можливості клубу Fenix FC довелося подолати багато адміністративних перешкод та упередженість з боку футбольних чиновників.

Команда провела кілька товариських матчів та ігор у форматі сім на сім у минулому сезоні, а тепер виступає у п'ятому дивізіоні північно-західного регіону Каталонії.

Перший матч Fenix FC відбувся 21 вересня та закінчився поразкою із рахунком 0:19.

Зазначимо, що вболівальникам та гравцям важливішим є не результат, а те, що трансгендери отримали право грати в улюблений вид спорту на рівних умовах.

Цікаво, що Іспанія ухвалила новий закон, який не має аналогів. У ньому йдеться про права трансгендерів, яким спростять процедуру зміни юридичної гендерної ідентичності. Направлено ці зміни через випадки дискримінації представників ЛГБТ спільноти, чверть з яких стосувалися трансгендерів.

Нагадаємо, зірка Олімпійських ігор-2024 Іман Хеліф змінила імідж після звинувачень у трансгендерності.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп розкритикував Олімпіаду через трансгендерів.