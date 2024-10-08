Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow В Италии назвали минус Довбика — еще нужно много работать arrow

В Италии назвали минус Довбика — еще нужно много работать

8 октября 2024 13:21
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Артем Довбик забил четыре мяча за Рому, но его критикуют
Форвард "Ромы" Артем Довбик. Фото: "Рома"
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

Украинский форвард Артем Довбик наконец стал забивать в составе итальянской "Ромы". За свой новый клуб футболист уже забил четыре мяча.

При этом у футболиста есть минус, о котором сообщил итальянский журналист Лука Черчионе, передает Sport.ua.

Читайте также:
Артем Довбик
Довбик забил гол. Фото: Reuters

Довбику еще нужно работать над собой

По словам Черчионе, украинский форвард очень сильный нападающий. При этом он до сих пор слишком тяжелый для чемпионата Италии.

Журналист сравнил Довбика с бельгийским нападающим Ромелу Лукаку, которые такого же телосложения, как и украинец, но перестал выглядеть тяжелым благодаря работе с Антонио Конте в миланском "Интере".

Артем Довбик
Артем Довбик. Фото: "Рома"

"Довбик — сильный. Кто говорит иначе, тот некомпетентен или недобросовестен.

Но он все еще слишком тяжел для итальянского футбола: он имеет телосложение Лукаку до того, как его исцелил Конте в "Интере". Артем может быть сокрушительным", — написал Черчионе.

Отметим, что Довбик пришел в "Рому" на место, которое освободилось после ухода Лукаку.

Довбик в текущем сезоне провел за "Рому" девять матчей, где забил четыре мяча и сделал один ассист.

Напомним, ранее молодой игрок киевского "Динамо" рассказал как остановить Довбика в матче с "Ромой".

Испанские СМИ утверждают, что Андрей Лунин не поехал в сборную Украины не из-за болезни.

футбол Артем Довбик Серия А украинские легионеры (футбол) ФК Рома (Рим)

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:15 Под Кривым Рогом зашли мертвым бывшего гендиректора ЦГОКа Дмитрия Шевчика

14:09 Силы обороны дронами-камикадзе уничтожили опорный пункт оккупантов — видео

14:07 Неизвестный объект из Беларуси пересек границу Украины — детали

14:02 В Минэнерго рассказали о последствиях обстрелов — введут ли графики отключений

13:58 В Одесской области пришвартовали судно, которое крало украинское зерно

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

13:53 Налоги для ФЛП в октябре — сколько будут платить из-за нового военного сбора

13:53 В Сумах благотворители продавали удостоверение волонтера ухилянтам

Text

13:37 Пенсии хотят выплачивать через Новую почту — нардеп раскрыл детали

13:35 Фиктивные диагнозы уклонистам — на Киевщине разоблачили главу межрайонной МСЭК

13:30 Польские фермеры снова запланировали акции протеста на одном из КПП у границы

14:15 Под Кривым Рогом зашли мертвым бывшего гендиректора ЦГОКа Дмитрия Шевчика

14:09 Силы обороны дронами-камикадзе уничтожили опорный пункт оккупантов — видео

14:07 Неизвестный объект из Беларуси пересек границу Украины — детали

14:02 В Минэнерго рассказали о последствиях обстрелов — введут ли графики отключений

13:58 В Одесской области пришвартовали судно, которое крало украинское зерно

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

13:53 Налоги для ФЛП в октябре — сколько будут платить из-за нового военного сбора

13:53 В Сумах благотворители продавали удостоверение волонтера ухилянтам

13:35 Фиктивные диагнозы уклонистам — на Киевщине разоблачили главу межрайонной МСЭК

13:30 Польские фермеры снова запланировали акции протеста на одном из КПП у границы

13:29 В Киеве перекрыли одну станцию метро — какая причина

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

Text

13:37 Пенсии хотят выплачивать через Новую почту — нардеп раскрыл детали

Text

13:06 Нардеп пожаловалась на мизерные пенсии ветеранов, которые возвращаются с войны

Text

13:00 Ракетный удар по Харькову и План победы Украины - эфир День.

Text

10:25 Военный психолог отреагировал на призывы отправить Умерова в отставку

Text

08:00 План победы Украины и новые правила мобилизации в Украине — эфир Ранок.LIVE

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

06:55 В Берлине продолжается самый масштабный Фестиваль Света — главные новости Германии

7 октября 2024
Text

23:59 Петренко сообщил, сколько кандидатов стремятся попасть в 3 ОШБр ежедневно

Text

23:04 Сколько добровольцев служит в 3 ОШБр — Петренко назвал цифры

Text

22:16 В Третьей штурмовой заявили о самых низких потерях среди ВСУ

Text

17:50 Расстрел военных ВСУ и обновление данных в ТЦК со скидкой — эфир Вечер.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

26 сентября 2024

20:40 Этот тест по ПДД провалило 80% водителей — кто уступит на перекрестке