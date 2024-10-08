Артем Довбик забил четыре мяча за Рому, но его критикуют

Форвард "Ромы" Артем Довбик. Фото: "Рома"

Украинский форвард Артем Довбик наконец стал забивать в составе итальянской "Ромы". За свой новый клуб футболист уже забил четыре мяча.

При этом у футболиста есть минус, о котором сообщил итальянский журналист Лука Черчионе, передает Sport.ua.

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Довбику еще нужно работать над собой

По словам Черчионе, украинский форвард очень сильный нападающий. При этом он до сих пор слишком тяжелый для чемпионата Италии.

Журналист сравнил Довбика с бельгийским нападающим Ромелу Лукаку, которые такого же телосложения, как и украинец, но перестал выглядеть тяжелым благодаря работе с Антонио Конте в миланском "Интере".

Артем Довбик. Фото: "Рома"

"Довбик — сильный. Кто говорит иначе, тот некомпетентен или недобросовестен.

Но он все еще слишком тяжел для итальянского футбола: он имеет телосложение Лукаку до того, как его исцелил Конте в "Интере". Артем может быть сокрушительным", — написал Черчионе.

Отметим, что Довбик пришел в "Рому" на место, которое освободилось после ухода Лукаку.

Довбик в текущем сезоне провел за "Рому" девять матчей, где забил четыре мяча и сделал один ассист.

Напомним, ранее молодой игрок киевского "Динамо" рассказал как остановить Довбика в матче с "Ромой".

Испанские СМИ утверждают, что Андрей Лунин не поехал в сборную Украины не из-за болезни.