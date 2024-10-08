Артем Довбик забил четыре мяча за Рому, но его критикуют

В Италии назвали минус Довбика — еще нужно много работать
Украинский форвард Артем Довбик наконец стал забивать в составе итальянской "Ромы". За свой новый клуб футболист уже забил четыре мяча.
При этом у футболиста есть минус, о котором сообщил итальянский журналист Лука Черчионе, передает Sport.ua.
Довбику еще нужно работать над собой
По словам Черчионе, украинский форвард очень сильный нападающий. При этом он до сих пор слишком тяжелый для чемпионата Италии.
Журналист сравнил Довбика с бельгийским нападающим Ромелу Лукаку, которые такого же телосложения, как и украинец, но перестал выглядеть тяжелым благодаря работе с Антонио Конте в миланском "Интере".
"Довбик — сильный. Кто говорит иначе, тот некомпетентен или недобросовестен.
Но он все еще слишком тяжел для итальянского футбола: он имеет телосложение Лукаку до того, как его исцелил Конте в "Интере". Артем может быть сокрушительным", — написал Черчионе.
Отметим, что Довбик пришел в "Рому" на место, которое освободилось после ухода Лукаку.
Довбик в текущем сезоне провел за "Рому" девять матчей, где забил четыре мяча и сделал один ассист.
Напомним, ранее молодой игрок киевского "Динамо" рассказал как остановить Довбика в матче с "Ромой".
Испанские СМИ утверждают, что Андрей Лунин не поехал в сборную Украины не из-за болезни.
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