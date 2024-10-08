Артем Довбик забив чотири м'ячі за Рому, але його критикують

Форвард "Роми" Артем Довбик. Фото: "Рома"

Український форвард Артем Довбик нарешті роззабивався в складі італійської "Роми". За свій новий клуб футболіст уже забив чотири м'ячі.

При цьому футболіст має мінус, про який повідомив італійський журналіст Лука Черчіоне, передає Sport.ua.

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Довбику ще треба працювати над собою

За словами Черчіоне, український форвард є дуже сильним нападником. При цьому він досі надто важкий для чемпіонату Італії.

Журналіст порівняв Довбика з бельгійським нападником Ромелу Лукаку, який такої ж статури, як і українець, але перестав виглядати важким завдяки роботі з Антоніо Конте в міланському "Інтері".

Артем Довбик. Фото: "Рома"

"Довбик — сильний. Хто говорить інакше, той некомпетентний чи недобросовісний.

Але він все ще надто важкий для італійського футболу: він має статуру Лукаку до того, як його зцілив Конте в "Інтері". Артем може бути нищівним", — написав Черчіоне.

Зазначимо, що Довбик прийшов у "Рому" на місце, яке звільнилося після відходу Лукаку.

Довбик цього сезону провів за "Рому" дев'ять матчів, де забив чотири м'ячі і зробив один асист.

Нагадаємо, раніше молодий гравець київського "Динамо" розповів, як зупинити Довбика в матчі з "Ромою".

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