Артем Довбик забив чотири м'ячі за Рому, але його критикують

В Італії назвали мінус Довбика — ще треба багато працювати
Український форвард Артем Довбик нарешті роззабивався в складі італійської "Роми". За свій новий клуб футболіст уже забив чотири м'ячі.
При цьому футболіст має мінус, про який повідомив італійський журналіст Лука Черчіоне, передає Sport.ua.
Довбику ще треба працювати над собою
За словами Черчіоне, український форвард є дуже сильним нападником. При цьому він досі надто важкий для чемпіонату Італії.
Журналіст порівняв Довбика з бельгійським нападником Ромелу Лукаку, який такої ж статури, як і українець, але перестав виглядати важким завдяки роботі з Антоніо Конте в міланському "Інтері".
"Довбик — сильний. Хто говорить інакше, той некомпетентний чи недобросовісний.
Але він все ще надто важкий для італійського футболу: він має статуру Лукаку до того, як його зцілив Конте в "Інтері". Артем може бути нищівним", — написав Черчіоне.
Зазначимо, що Довбик прийшов у "Рому" на місце, яке звільнилося після відходу Лукаку.
Довбик цього сезону провів за "Рому" дев'ять матчів, де забив чотири м'ячі і зробив один асист.
Нагадаємо, раніше молодий гравець київського "Динамо" розповів, як зупинити Довбика в матчі з "Ромою".
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