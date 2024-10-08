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В Італії назвали мінус Довбика — ще треба багато працювати

8 жовтня 2024 13:21
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Артем Довбик забив чотири м'ячі за Рому, але його критикують
Форвард "Роми" Артем Довбик. Фото: "Рома"
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Український форвард Артем Довбик нарешті роззабивався в складі італійської "Роми". За свій новий клуб футболіст уже забив чотири м'ячі.

При цьому футболіст має мінус, про який повідомив італійський журналіст Лука Черчіоне, передає Sport.ua.

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Артем Довбик
Довбик забив гол. Фото: Reuters

Довбику ще треба працювати над собою

За словами Черчіоне, український форвард є дуже сильним нападником. При цьому він досі надто важкий для чемпіонату Італії.

Журналіст порівняв Довбика з бельгійським нападником Ромелу Лукаку, який такої ж статури, як і українець, але перестав виглядати важким завдяки роботі з Антоніо Конте в міланському "Інтері".

Артем Довбик
Артем Довбик. Фото: "Рома"

"Довбик — сильний. Хто говорить інакше, той некомпетентний чи недобросовісний.

Але він все ще надто важкий для італійського футболу: він має статуру Лукаку до того, як його зцілив Конте в "Інтері". Артем може бути нищівним", — написав Черчіоне.

Зазначимо, що Довбик прийшов у "Рому" на місце, яке звільнилося після відходу Лукаку.

Довбик цього сезону провів за "Рому" дев'ять матчів, де забив чотири м'ячі і зробив один асист.

Нагадаємо, раніше молодий гравець київського "Динамо" розповів, як зупинити Довбика в матчі з "Ромою".

Іспанський ЗМІ стверджує, що Андрій Лунін не поїхав до збірної України не через хворобу.

футбол Артем Довбик Серія А українські легіонери (футбол) ФК Рома (Рим)

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