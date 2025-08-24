Герой Мариуполя Тимур Амилаханов дебютировал в Кубке Украины за ЮКСА

Тимур Амилаханов. Фото: ФК ЮКСА

В 1/32 финала Кубка Украины ЮКСА сыграла в Виннице с "Нивой" и победила со счетом 3:1. Во время игры произошло важное событие для одного из игроков гостей.

На поле в составе ЮКСА вышел полузащитник Тимур Амилаханов, военнослужащий Вооруженных сил Украины и герой обороны Мариуполя, проведший два года в плену, сообщил портал Новини.LIVE.

На поле вышел герой войны

Амилаханов вышел на поле на 90+5 минуте, заменив автора дубля Матеуса, благодаря чему успел дебютировать в составе клуба и в Кубке Украины.

"Символично, что это произошло именно в День Независимости! Тимур, спасибо за защиту Украины и желаем не останавливаться и двигаться вперед в развитии футболиста! " — прокомментировали дебют Амилаханова в клубе.

Тимур был начальником ракетно-артиллерийского вооружения 36-й бригады морской пехоты, прославился своим мужеством во время обороны Мариуполя. Он провел более двух лет в российском плену, демонстрируя несокрушимый дух.

Амилаханов ранее играл на любительском уровне и поэтому его нельзя назвать новичком в футболе.

