Україна
В Кубке Украины дебютировал ветеран, два года пробывший в плену

В Кубке Украины дебютировал ветеран, два года пробывший в плену

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 21:59
Герой Мариуполя Тимур Амилаханов дебютировал в Кубке Украины за ЮКСА
Тимур Амилаханов. Фото: ФК ЮКСА

В 1/32 финала Кубка Украины ЮКСА сыграла в Виннице с "Нивой" и победила со счетом 3:1. Во время игры произошло важное событие для одного из игроков гостей.

На поле в составе ЮКСА вышел полузащитник Тимур Амилаханов, военнослужащий Вооруженных сил Украины и герой обороны Мариуполя, проведший два года в плену, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

На поле вышел герой войны

Амилаханов вышел на поле на 90+5 минуте, заменив автора дубля Матеуса, благодаря чему успел дебютировать в составе клуба и в Кубке Украины.

"Символично, что это произошло именно в День Независимости! Тимур, спасибо за защиту Украины и желаем не останавливаться и двигаться вперед в развитии футболиста! " — прокомментировали дебют Амилаханова в клубе.

Тимур был начальником ракетно-артиллерийского вооружения 36-й бригады морской пехоты, прославился своим мужеством во время обороны Мариуполя. Он провел более двух лет в российском плену, демонстрируя несокрушимый дух.

Амилаханов ранее играл на любительском уровне и поэтому его нельзя назвать новичком в футболе.

футбол Мариуполь пленные Кубок Украины ЮКСА
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
