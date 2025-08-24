Герой Маріуполя Тимур Амілаханов дебютував у Кубку України за ЮКСА

Тимур Амілаханов. Фото: ФК ЮКСА

В 1/32 фіналу Кубка України ЮКСА зіграла у Вінниці з "Нивою" та перемогла з рахунком 3:1. Під час гри відбулася важлива подія для одного з гравців гостей.

На поле у складі ЮКСА вийшов півзахисник Тимур Амілаханов, військовослужбовець Збройних сил України та герой оборони Маріуполя, який два роки провів у полоні, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

На поле вийшов герой війни

Амілаханов вийшов на поле на 90+5 хвилині, замінивши автора дубля Матеуса, завдяки чому встиг дебютувати у складі клубу та в Кубку України.

"Символічно, що це сталось саме у День Незалежності! Тимуре, дякуємо за захист України та бажаємо не зупинятись і рухатись вперед у розвитку футболіста!" — прокоментували дебют Амілаханова в клубі.

Тимур був начальником ракетно-артилерійського озброєння 36-ї бригади морської піхоти, прославився своєю мужністю під час оборони Маріуполя. Він провів понад два роки в російському полоні, демонструючи незламний дух.

Амілаханов раніше грав на аматорському рівні, і тому його не можна назвати новачком у футболі.

Нагадаємо, у французькому "ПСЖ" головний тренер Луїс Енріке відкрив деталі спілкування Іллі Забарного та росіянина Матвія Сафонова.

Мадридський "Реал" почав стежити за 18-річним українцем, в якому бачить нового Ерлінга Холланда.